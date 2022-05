Ekspert om uttalelser: – Vil tvinge Russland til å reagere

Den siste tiden har det vært merkbart mindre militær aktivitet i vestlige deler av Ukraina. Det kan bety at flere av de russiske styrkene er flyttet mot øst i landet.

I tillegg har Ukraina varslet motangrep mot russiske styrker i de ukrainske byene Kharkiv og Izium.

Sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, sier varslene fra Ukraina i grunn bare slår fast det de allerede er i gang med.

– De konstaterer det de allerede har drevet med den siste uken. De har angrepet rundt Kharkiv i et par uker, og annonserte nå at de tok en by nord-øst for Kharkiv. Egentlig bare konstaterer de på en snedig måte, med det gode samarbeidet med USA, at de er i gang med to offensiver i Kharkiv og Izium, sier Ydstebø.

– Ukraina er trygge

Han mener uttalelsene gir et signal om at ukrainerne har god kontroll i de pressede områdene.

– Det vil tvinge Russland til å måtte reagere på disse offensivene. Hensikten med offensiven i Kharkiv er å få russisk artilleri vekk fra byen, og å true styrkekonsentrasjonen mot Izium, sier Ydstebø.

– Sånn jeg leser det betyr det at Ukraina er trygge på at de har rimelig kontroll på fronten, der russerne prøver å presse.

MANDAG: Ydstebø peker på mandag som et mulig eskaleringspunkt, men understreker at det også kan bli det tvert motsatte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ifølge seksjonslederen ved Krigsskolen føyer det seg i rekken av signaler fra Ukraina den siste tiden. Han mener Ukraina er bedre rustet til å stå mot russiske angrep nå – og at de har vært det en stund.

– Det har de strengt tatt vært siden slaget om Donbas. Russerne har aldri kommet godt i gang. De har hatt mindre fremskritt og brukt enorme mengder artilleri, men selve angrepene har vært små og ukoordinerte, sier han.

– Alle muligheter

Mandag 9. mai er festdag i Russland. Datoen markerer Russlands seier over Nazi-Tyskland i 1945.

Dagen skal markeres med en militærparade på Den røde plass i Moskva, og Ydstebø sier den symboltunge datoen kan få betydning for den videre utviklingen i krigen.

RUSSISK FEIRING: Russerne feirer seieren over Tyskland i 1945. Her fra fjorårets feiring av 9. mai. Foto: Alexey Nikolsky / Sputnik / AFP

– Putin har egentlig alle muligheter. Han kan bare la paraden gå og si at spesialoperasjonen går i henhold til planen - eller erklære det som krig og mobilisere for fullt. Det vil i så fall være en ganske dramatisk melding, så jeg ser analytikerne ligger på hele spekteret, sier Ydstebø.

Han sier imidlertid det meste tyder på at det vil bli viet lite oppmerksomhet til Ukraina-krigen i forbindelse med markeringen:

– De fleste heller i retning mot at han vil gjøre minst mulig ut av krigen i denne paraden.