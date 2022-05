Russen opplever å bli jaget vekk av politiet: – Føler oss ikke trygge

– Hele Norge vet at russetiden er nå. Det kommer til å bli litt støy og musikk på kveldene. Det er derfor vi forflytter oss - slik at det ikke skal gå utover de samme hver gang, sier russepresident Erika Fuhr (18).

Fuhr er medlem av russebussen «Vivas 2022» - én av flere russebusser i Bergen, som nå sliter med å finne et fast sted å feire russetiden.

– Det er ikke mye vi kan gjøre. Vi blir jaget vekk fra sted til sted.

– Føles ikke trygt

Hordnesskogen i Berge har blitt et populært sted å feire russetiden for bergensrussen de siste årene. Områdets sentrale beliggenhet gjør at unge lettere kan komme seg hjem på natten, men skogen er samtidig skjermet nok til at festen ikke forstyrrer andre.

Men nå har Hordnesskogen blitt stengt ned for russen av grunneier på oppfordring fra politiet.

STENGT: Hordnesskogen er stengt av for alle på natten. Politiet forklarer at narkotika, forsøpling og voldsepisoder er årsaken til nedstengingen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Dermed må russebussene kjøre flere mil til nabokommunene Askøy og Øygarden for å kunne feire. Og det føles utrygt, mener russen.

– Det føles ikke trygt fordi det er for langt unna. Tenk hvis noe skjer? Den største faren er også at folk ikke lett kommer seg hjem, forteller bussjef Mia Kosaric (18) i «Vivas 2022».

MILEVIS: Russebussene må kjøre flere mil til Askøy og Øygarden etter at politiet stengte ned Hordnesskogen i Bergen. Foto: Grafikk / TV 2

– Vanligvis henter vi folk i flere puljer. Dersom politiet kommer og avbryter festen, er det ikke alle som kommer seg hjem. Hva skal man gjøre da? Noen kommer til å sovne på bakken og kanskje risikere å bli meldt savnet.

– Gir oss ikke en sjanse

TV 2 har vært i kontakt med flere russebusser i Bergen, som opplever at politiet ikke er villige til å gi årets russ en sjanse.

FORTVILER: Mia Kosaric (19) er bussjef på russebussen «Vivas 2022» Hun har brukt 400 timer på dugnad i forkant av russefeiringen. Nå føler hun arbeidet nærmest er forgjeves. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det virker som at de står der klare til å kaste oss vekk. Politiet kan gjerne være litt mer samarbeidsvillige og heller passe på hvem som kommer inn på området.

– Men kan dere forstå at politiet er skeptiske til dere med tanke på den historikken som russen har?

RUSSEBUSS: Jentene på russebussen «Vivas 2022» mener politiets strategi fører til ekskludering av russ som ikke er på buss. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg synes det er utrolig kjipt at tidligere russ skal ødelegge for oss. Det virker i media som at russ er noe utrolig avvikende. Alt vi egentlig gjør er å feire 13 år med skolegang og kose oss.

– Men er det en «menneskerett» å feire russetiden med russebuss?

– Det er det man kan kalle for «typisk norsk». Det er jo blitt en del av en tradisjon. Samtidig har det gitt oss et veldig stort mangfold. Vi har gjort utrolig mye gøy sammen.

Narkotika, voldsepisoder og forsøpling

Narkotika, støy, voldsepisoder og forsøpling er noen av årsakene til at politiet og grunneiere har stengt av flere områder i Bergen - blant annet Hordnesskogen.

IKKE TRYGT: Morten Ørn er politileder for Bergen, Askøy og Øygarden. Han mener at det ikke er trygt å feire russetiden i Hordnesskogen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– I år har det vært mange overstadige berusede ungdommer. De bruker skogen som toalett. Politiet har vært bekymret for at noen kunne bli liggende i skogen etter en ulykke og få en alkoholforgiftning eller overdose. Det var i tillegg tegn til narkotikabruk, forteller Morten Ørn, politileder for Bergen, Askøy og Øygarden, til TV 2.

Han legger til at politiet har en målsetting om at russen skal få en trygg og hyggelig russefeiring, men at sikkerheten blir sterkt utfordret når flere hundre russ samles samtidig i Hordnesskogen.

– Det er mange som møter opp i Hordnesskogen fordi det er kort vei for mange av russen, i tillegg er skogen tett innpå der russen fester. Mange overstadige russ går inn i den tette, kuperte og mørke skogen. Da blir det uoversiktlig og utrygt - rett og slett, sier Ørn.

HORDNESSKOGEN: På denne parkeringsplassen i Hordnesskogen pleier russebussene i Bergen å samle seg. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Men russen sier de føler seg utrygge når de må feste langt vekk fra der de egentlig bor?

– Jeg vet ikke hvorfor det blir slike tilstander i akkurat Hordnesskogen. Kanskje russen er litt for trygge der og at det kan bli grunnen til problemer. Og at de blir litt mer rolige når de er i fremmede omgivelser. Ikke vet jeg, men erfaringen vår er at det går bedre på steder lenger unna.

– Fest og fyll har vært en del av russetiden i flere år, og dette er noe som skjer hvert eneste år. Er det virkelig den eneste løsningen å stenge ned skogen?

– Etter at russebussene kom, så har dette vært et mye større problem enn tidligere på grunn av den støyen russebussene lager. Vi ser også det at det er litt mer liberale holdninger til narkotika. Vi opplever at en god del av russen oppfører seg på en måte som utgjør en stor risiko for seg selv.

BUSS: Eksteriøret på russebussen «Vivas 2022» er blitt malt for hånd. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Russen har ikke et fast sted å være fordi det er ingen som vil påta seg ansvaret for russen. Dette må organiseres og administreres, og det må være en ansvarlig arrangør. Ingen har påtatt seg dette ansvaret så langt.

– Mindre inkludering

Russebussen «Vivas 2022» er bekymret for at nedstengingen av sentrale steder i Bergen skal føre til mindre inkludering og sosialisering.

– Alle har ikke muligheten til å komme seg hjem dersom vi kjører ut til steder langt utenfor Bergen. Folk gidder ikke å bli med ut når de ikke kommer seg hjem. Da blir det også mindre inkludering og sosialisering, sier Fuhr.

LANDSTREFFET: Russebussen «Vivas 2022» på vei til Landstreffet i Stavanger. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Det er et fåtall som ødelegger for alle andre. Hos oss er det for eksempel nulltoleranse for narkotika. Her føler vi at politiet straffer alle for noe som få personer er ansvarlig for, sier hun.