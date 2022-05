Thea (30) fikk seg en stor overraskelse da hun så ultralydbildet av babyen

I begynnelsen av mai var det tid for ultralydundersøkelse på Ullevål sykehus for gravide Thea Haaland (30) fra Oslo.

Da 30-åringen så ultralydbildene under kontrollen, fikk hun og barnefar seg en underlig overraskelse. Babyen i magen så nemlig ut som noe ganske annet enn et lite menneske.

– Morsomt

– Det ble tatt flere ultralydbilder og da min samboer og jeg gikk gjennom bildene stusset jeg over det ene bildet. Jeg la nemlig merke til at babyen hadde fått en vinge på det ene bildet. Da jeg så nærmere på bildet så det ikke ut som en vanlig baby, men en fugl. Jeg synes det var et morsomt ultralydbilde, forteller hun overfor TV 2.

Mener alle norske gravide kvinner bør få tidlig ultralyd

Haaland forklarer videre at barnet nesten kan forveksles med en fugl grunnet det som ser ut som en stor vinge, lang hals og et lite nebb.

– Det ser nesten ut som en blanding av en svane, and og due.

Den vordende moren sendte siden ultralydbildet av «fuglen» med teksten «Vi venter visst en fugl» til venner og familie.

– Responsen har vært mye latter og stor forvirring rundt hva bildet egentlig viser, deler hun.

Mysteriet oppklart

Da oslokvinnen spurte hva bildet egentlig viste, hadde jordmoren et enkelt svar på det.

– Jeg spurte jordmor hva denne fuglen egentlig var og hva den viste av babyen. Jeg ble forklart at det skulle vise kjønnet og at fuglen egentlig viser babyen ovenfra og at vingen, hals og hode egentlig er to lår.