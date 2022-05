Erland Bakke dømt til 30 dagers fengsel: – Skuffet

Erland Bakke (43) ble fredag dømt til 30 dagers ubetinget fengsel. Den tidligere kjendismanageren sier at han er skuffet over dommen og vil anke.

Bakke dømmes til 30 dagers ubetinget fengsel for uriktig forklaring og dokumentfalsk.

– Han er skuffet over dommen, sier Erland Bakkes forsvarer Jan Erik Teigum til TV 2.

Teigum sier videre at de er uenige i dommen, som ennå ikke er forkynt for Bakke.

– Vil anke

– Bakkes umiddelbare reaksjon, er at han er skuffet og ønsker å anke dommen, sier forsvarer.

I tillegg til 30 dagers ubetinget fengsel, dømmes 43-åringen til å betale 5000 kroner i sakskostnader til det offentlige.

Erland Bakke sto tiltalt for å ha fabrikkert en e-post han sendte til sin advokat John Christian Elden, etter at Mads Hansen hadde uttalt seg om Bakke på Instagram.

Konflikt med Mads Hansen

Bakgrunnen for at han sendte e-posten er en konflikt han havnet i med Mads Hansen etter at Hansen antydet på Instagram at Bakke blant annet er «sleip».

Mads Hansen fremmet et krav mot Bakke på erstatningskrav på 80.000 kroner.

I RETTEN: Mads Hansen, her sammen med sin bistandsadvokat Constance Jessen Holm. Foto: Frode Sunde / TV 2

Retten frifant Bakke for krav om erstatning og krav om sakskostnader fra Mads Hansen.

Bakke nektet straffskyld etter tiltalen, da saken gikk i Oslo tingrett forrige uke, men erkjente at han forfalsket e-posten.

Dommen, som er enstemmig, ble avsagt fredag.

Manager for flere kjendiser

I mars i år ga Erland Bakke seg som manager. Han skrev da på Instagram at han startet managementselskapet for åtte år siden, for dyktige mennesker som kunne alt det han selv ikke kunne.

«Dette er personer som i stor grad har imponert meg, som har enestående egenskaper, som er helt i verdenstoppen av sitt felt», skrev han da på Instagram.

TILHØRERBENKEN: Både komiker Morten Ramm, fotograf Tina Rekdal og artistene Hanne Sørvaag og Kim Wigaard satt på tilhørerbenken under rettssaken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Erland Bakke har blant annet vært manager for artistene Sandra Lyng og Carina Dahl og tidligere fotballspiller John Arne Riise, samt at han hatt et samarbeid med komikeren Ørjan Burøe.