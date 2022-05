Den første kom 18. august 1957 i Fredrikstad. Like etter fikk vi en berømt (og ganske beryktet én) på Sinsen i Oslo. Og nå er det flere tusen av dem på norske veier.

Hva vi snakker om? Jo, rundkjøringer. De skal sikre best mulig trafikkflyt, men det er heller ingen hemmelighet at det har vært mange ulykker i rundkjøringene opp gjennom årene.

Men de siste årene har det skjedd noe. Det har nemlig vært en markant nedgang i antall ulykker i rundkjøringer her i landet, viser skadetall fra Finans Norge.

Sosial ferdighet

Mens det var 4.225 skadetilfeller i rundkjøringer i 2013, var det 1.889 i fjor og 1.998 i 2020. Tidligere har ulykkestallene i rundkjøringer ligget på rundt 3.500 tilfeller i året.

– Utviklingen er gledelig. Å kjøre i rundkjøring er vel så mye en sosial ferdighet som en trafikkteknisk øvelse, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Rundkjøringer ble i sin tid ble innført for å senke skaderisikoen i kryss og få trafikken til å flyte bedre. Likevel er det like viktig her som på en motorvei å følge godt med, få god oversikt og vise aktsomhet, både for andre kjøretøyer, fotgjengere og syklister, sier han.

Rundkjøringer kan by på utfordringer for mange. Det er også ganske mange bilister som er usikre på kjørereglene her. Foto: If.

Blinke før rundkjøringen?

Selv om skadetallene går ned, er temaet «hvordan kjøre riktig i rundkjøring» egnet til å skape opphetet debatt i nettavisenes kommentarfelter og ødelegge stemningen i ethvert familieselskap eller grillparty.

– Å diskutere «blinke eller ikke blinke til venstre før rundkjøring» på skogstur kan nesten antenne skogbrann, sier Clementz, i en pressemelding.

Slik ser utviklingen ut de siste årene. Tall fra Finans Norge.

Kommunikasjonssjefen i If forteller at her går det et skarpt skille i den norske befolkning: De som tok førerkort før eller etter anbefalingen om å blinke inn i rundkjøringen ble innført.

Blikkontakt og håndbevegelser

I trafikkreglene finnes det ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. I enkelte tilfeller kan slik tegngiving likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen.

– Selv om det nok føles uvant å blinke for en del, vet vi at blant andre yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom å senke farten, feltplassering og tegngivning gir du signaler til andre i trafikken. I noen situasjoner kan faktisk blikkontakt og bruk av håndbevegelser løse oppgaver i en rundkjøring. Det tror jeg mange har opplevd selv, sier Clementz.

