Politiet åpner koronasak mot Labour-lederen

Den britiske opposisjonslederen Keir Starmer skal etterforskes av politiet etter et bilde av at han drakk øl med kolleger i koronatiden.

Et bilde av Labour-lederen som drakk øl med kolleger i april 2021 under en valgkamptur til Durham, har ført til kritikk fra de konservative.

Saken ble etterforsket tidligere i år og politiet sa da at de ikke mente det dreide seg om et lovbrudd. Men politiet i Durham opplyser nå at de åpner saken på nytt etter at betydelig ny informasjon har dukket opp.

Starmer har selv sagt at han heller vil snakke om politikk å kommentere kritikken.

Ifølge politiet har flere personer tatt kontakt med opplysninger om saken. Det var restriksjoner for hvor mange som kunne være samlet og krav til sosial avstand på tidspunktet.

Britisk politikk ble i vinter rystet av skandaler knyttet til fester på statsminister Boris Johnsons kontor. Johnson er bøtelagt og granskes for flere fester som brøt med koronareglene.