Abu og Mayoo får egen dokumentarserie på TV 2

TV-profilene Abubakar «Abu» Hussain (35) og Mayoo Indiran (31) er begge vokst opp i Norge, men har nesten ikke opplevd noe av det typisk norske som vi forbinder med norsk kultur. De har aldri feriert i Norge, vært lite i distriktene og heller ikke tatt noen stor del i norske tradisjoner.

Rånefest og hyttetur

I Abu og Mayoos Norge skal Abu og Mayoo oppleve ting de aldri har gjort før, og besøke steder de bare har lest om og sett på sosiale medier. Opplevelser som mange nordmenn elsker og som defineres som «typisk norsk». Blant annet skal de dra på hyttetur, på rånefest, besøke bondegård, gå i fjellet og dra på fisketur.

TV-AKTUELLE: Til høsten dukker TV 2s nye dokumentarserie, Abu og Mayoos Norge, opp på skjermen. I serien skal Abu og Mayoo undersøke hva Norge har å by på. Foto: Kristoffer Myhre / TV 2

– Jeg føler at Norge endelig skal få sin egen brune duo på TV som gjør ting sammen à la Truls og Hellstrøm, Jan Thomas og Tørnquist eller Jon Almaas og Follestad. Bare at vi er yngre, kulere og mer ekte. Vi er to bygutter som skal finne ut av hva resten av Norge har å by på. Jeg har aldri vært i Lofoten for å ta et Instagram-bilde, på camping eller sett Postgirobygget live. Er det et band, eller er det et bygg med postgiro? Vi vet ikke, sier Abu i en pressemelding.

– Selv om jeg er født og oppvokst i Norge har jeg ikke gjort så mange ting som er typisk norsk å gjøre, eller utforsket Norge, sier Mayoo.

– Denne høsten skal jeg få oppleve og lære dette sammen med bestekompisen min. Jeg vet det blir underholdningsverdi, for jeg kjenner Abu og han skal virkelig få komme seg ut av sin komfortsone og utfordre sine fordommer. Vi skal sammen finne ut hva Norge har å by på, og utforske det vi har sett i sosiale medier eller bare hørt om, men aldri opplevd selv. Livet blir aldri perfekt, men du vil få oppleve perfekte øyeblikk her og der, fortsetter Mayoo.

I 12 episoder får seerne følge duoen på ulike opplevelser, hvor de skal få bekreftet eller avkreftet fordommene sine og finne ut om de kan like alt det som i klisjeen defineres som «typisk norsk».

Humor og tårer

Det blir både morsomme og rørende øyeblikk, når to gode venner opplever helt nye sider av hjemlandet sitt. Samtidig er serien en kommentar til at det ikke er alle i dagens Norge som har den samme oppveksten, med felles kulturarv og referanse.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, mener serien vil by på et annet og gøyalt perspektiv på landet vårt.

– Abu og Mayoos nye serie vil gi et morsomt skråblikk på norske tradisjoner. TV 2 satser stort på humor fremover, og vi er veldig glade for å jobbe med denne duoen. Vi er mange som har blitt glad i og ledd sammen med disse to i Sofa, sier hun i pressemeldingen.

Abu og Mayoos Norge har premiere på TV 2 Play i oktober.