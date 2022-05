Erna Solberg: Et mørkt slør henger over Europa

Mens Norge i 2022 markerer 77 år med frihet, henger det nok en gang et mørkt slør over Europa.

8. mai er en viktig dag i Norge. Hvert år feirer vi friheten, og vi viser takknemlighet overfor veteranene våre og minnes de vi har mistet.

Vi takker soldatene som kjempet i motstandskampen her hjemme under andre verdenskrig, og de som har vært i internasjonale operasjoner på våre vegne.

Kunne sett annerledes ut for Norge

Det var en brutal og dramatisk historie som ledet fram til frigjøringen denne maidagen i 1945. Det har ikke blitt mindre viktig å markere den gjennom årene. Nå er det igjen krig i Europa, og uforutsigbarheten er stor. I Norge opplever vi fred og frihet, men vi påvirkes sterkt av Russlands brutale angrep på Ukraina.

De som opplevde andre verdenskrig, husker de menneskelige lidelsene ekstra godt. For de som har vært i tjeneste for Norge ute, kan bildene fra Ukraina gjøre et spesielt sterkt inntrykk. Inntrykk som kan åpne sår de trodde hadde grodd.

HYLLER SOLDATENE: Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide (H) hyller soldater som har og forsatt kjemper innenfor og utenfor Norges grenser. Foto: Berit Roald

8. mai 1945 ble starten på et nytt og viktig kapittel i norsk historie. Mørket tapte for lyset. Tapre og modige mennesker tok kampen for freden og friheten. Og takknemligheten vår stikker dypt. Både overfor kvinner og menn som kjempet for Norge under andre verdenskrig, men også for de som i dag fortsetter å kjempe på våre vegne med norsk flagg på armen i utlandet.

Uten soldatene våre, den gangen og nå, ville historien om Norge som et fritt land sett ganske annerledes ut.

Selv om vår egen kampvilje og motstand var stor, sto ikke Norge alene. Alliert samarbeid og hjelp fra venner var avgjørende for norsk selvstendighetskamp.

Nordmenn vet hva det betyr når noen stiller opp.

Det er derfor spesielt å markere 8. mai i 2022. Mens Norge i 2022 markerer 77 år med frihet, henger det nok en gang et mørkt slør over Europa. Krigen i Ukraina fører til ufattelige ødeleggelser og lidelser. Mørket prøver igjen å vinne over lyset.

Men den imponerende kampviljen og folkeviljen til ukrainerne er sterkere enn mørket. Som våre motstandsfolk i 1940-årene, kjemper nå ukrainske kvinner og menn for sin frihet og sitt land. Og de fortjener vår hjelp.

Vi må kjempe sammen

Vi støtter Ukraina med penger, våpen og humanitær hjelp. Men ansvaret for å stoppe denne brutale krigen, ligger ene og alene på én person: Vladimir Putin.

Ukrainernes kamp berører oss. Det er også vår kamp. Det å velge sin egen vei som land, er helt grunnleggende. Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre det som nå skjer.

En viktig lærdom fra andre verdenskrig er at kampen må kjempes sammen. Og det er minst like viktig nå. Vi kjemper for felles verdier. Vi kjemper for frihet og demokrati. Og vi står sammen.

Etter en verdenskrig med et omfang og en brutalitet vi knapt kan fatte, er det igjen en fullskala krig i Europa. 8. mai minner oss om hva vi har vunnet og hvem vi har å takke. En seier for fred og frihet. En seier for demokratiet og alle rettighetene vi i dag tar for gitt, men som vi kan miste hvis vi ikke er villige til å kjempe for å beholde dem.

Norges sikkerhet starter langt utenfor våre grenser. Russlands aggressive krigføring i Ukraina er et godt eksempel på det. Helt siden andre verdenskrig har norske soldater og helsepersonell bidratt til sikkerhet og å opprettholde fred mange steder i verden. Det har vært viktig.

Til alle norske veteraner: Tusen takk for innsatsen. Til våre ukrainske venner: Vi står sammen med dere.