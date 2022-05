Svenske eksperter med sjokk-uttalelse om Subwoolfer: – Klart noe Sverige aldri hadde fått til

Den svenske Eurovision-eksperten Torbjörn «Tobbe» Ek, som jobber i Aftonbladet, tror det norske bidraget i Eurovision Song Contest kan gjøre det bedre enn bettingselskaper har gjettet.

Bettingselskaper tror ulvene vil komme på syvende- eller åttendeplass, mens Ek tror Norge vil komme så høyt som femteplass.

– Jeg pleier å være hard mot Norge ganske ofte, men dere har det kuleste nummeret og det mest sirkus-aktige nummeret. Vi trenger noen , sier Ek til God kveld Norge og TV 2.

KJENT FJES: Ek har vært kjent som en av Skandinavias største Eurovision-eksperter i en årrekke. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Sikker på svensk topplassering

Sveriges kandidat, Cornelia Jakobs (30) har ligget rundt en topp 3-plassering på bettinglistene siden det ble kjent at hun skulle representere nabolandet vårt.

– Jeg tror hun kan komme på tredjeplass. Det hadde hun også vært veldig fornøyd med det. Jeg tror Ukraina vinner og at Italia kommer på andreplass, sier Ek.

Før finalen har det vært noen spekulasjoner rundt om Europa vil syns at det norske bidraget tuller for mye med Eurovison Song Contest. Ek er ikke bekymret:

– For 20 år siden hadde det kanskje vært diskusjoner om man skulle tulle rundt sånn, men ikke nå. Nå behøver man det. Man trenger noe gøy, kult og noe som gjør folket glade.

Ek mener at Sverige aldri hadde klart å sende et sirkus-nummer slik som Norge har i år:

– Det er noe med den svenske selvgodheten. Vi syns vi er for bra for det. Og det er dumt, for jeg tror Eurovision hadde hatt godt av at vi sendte et sånn nummer som Norge gjorde nå! Men nei, nei, nei. Vi sender alltid noe som er seriøst. Men i år har vi sendt noe som er seriøst, men også jækla bra.

Kritiske mot Ukrainas bidrag

Ek er kjent som en av Sveriges største ESC-eksperter.På Aftonbladets videoblogg har han og musikkjournalist Markus Larsson ikke vært nådige mot Kalush Orchestra og Ukraina, som ligger over Sverige på bettinglistene.

– Det er rap-partier som kun mødrene til artistene kan klare å like. Det er ganske verdiløst, sier Larsson.

Der Larsson er negativ mot Ukraina, er han svært positiv mot det norske bidraget:

– Jeg håper nesten de kan vinne med en låt om bananer. Jeg tror ikke de vinner, men dette er en av mine favoritter i år. Det sier jeg ikke ofte. Det skjer like ofte som at jeg liker norske skiløpere. Jeg ønsker å gi Norge en spontant applaus. De har blant de beste og morsomste bidragene i år.