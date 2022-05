Tok første stikk

Elverum - Nærbø 32-26 (17-15)

Elverum, som har vunnet åtte sluttspill på rad, var klare favoritter før første av fem semifinaler mot Nærbø.

– Vi har Norges beste lag foran oss. Vi har lyst til å se om vi kanskje kan komme litt nærmere enn sist vi møtte dem, sa Nærbø-trener Heine Jensen til TV 2 før kampen.

Sist lagene møttes var i februar. Da vant Elverum 44-32 over laget fra Jæren, men første semifinale var av et annet kaliber.

– Nærbø gjør en kjempekamp og de kommer som vi har forventa. De har utvikla seg masse og all honnør til Nærbø. Vi visste at det kom til å bli tøft, men jeg er veldig glad for at vi får litt pusterom på slutten, sier Elverum-kaptein Thomas Solstad til TV 2 etter kampen.

Femmålsscorer Andreas Haugseng er fornøyd tross tapet.

– Vi spiller en kjempefin kamp. At vi taper mot Elverum i Terningen er ikke noe. Vi har to sjanser til, slår Haugseng fast.

– Vi roter det litt vekk for oss selv og så er Elverum gode. Vi sliter litt med å lage mål på dem og de er gode i syv mot seks-spillet deres. Men vi er fornøyde med det vi gjorde i dag, legger Nærbøspilleren til.

Jevn kamp

Elverum gikk først opp i ledelsen da Endre Langås kontret inn kampens første scoring. Men Jærbuene kontret tilbake og tok over ledelsen 3-2.

Men Elverums målvakt Emil Imsgard stengte buret og seriemesterne kunne sette fart etter. Eric Johansson, som drar til THW Kiel etter sesongen, økte ledelsen til 6-3.

Kommende Elverum-spiller, Andreas Haugseng, reduserte til 9-8 med et underarmskudd som snek seg mellom beina på Imsgard.

BYTTER: Nærbøs Andreas Haugseng har signert for Elverum og bytter klubb etter inneværende sesong. Foto: Geir Olsen / NTB

25 minutter inn i kampen var Tord Aksnes Lode sikker fra straffemerket for bortelaget, før Elverums kaptein Thomas Solstad kriget inn 16-14 fra linjeposisjonen. Til pause stod det 17-15.

Ti minutter inn i andre omgang reduserte Nærbøs Theodor Svensgård fra kanten til 22-21, men Stig-Tore Moen Nilsen svarte med sin første scoring for kvelden til 23-21.

Med drøye ti minutter igjen av kampen kontret Sindre Heldal inn en firemålsledelse til hjemmelaget. Nærbø holdt følge med forhåndsfavorittene lenge, men kampen endte til slutt 32-26.

– Det var tett og intenst. Det var en herrekamp og bra håndballkamp generelt. Jeg synes Nærbø er gode og det er vi også. Så gjenstår det å se hvem av oss som klarer å hente noen marginer til i videre kampene, sier Elverums trener, Børge Lund etter kampen.

Kampens toppscorere ble Nærbøs Theodor Svensgård og Thomas Solstad med syv mål hver.

Semifinale to mellom Nærbø og Elverum ser du tirsdag på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl.19.

Sørlandsseier

Drammen - ØIF Arendal 29-34 (14-18)

I den andre semifinalen tok Drammen imot ØIF Arendal i Drammenshallen. Sindre Aho satte kampens første mål, før ØIFs Mario Matic kontret med en scoring rett etter.

August Baskår Pedersen satte sitt tredje mål til stillingen 6-6 etter drøye tolv minutter. Lagene fulgte hverandre tett før Kristian Rammel og Mario Matic røk på hver sin to minutters utvisning rett etter hverandre 20 minutter inn i førsteomgang, men ØIF holdt følge tross to mann mindre.

Mario Matic hamret inn det siste målet før pause, og Arendalittene ledet 18-14.

Baskår Pedersen kontret inn en redusering for hjemmelaget, og Drammen lå kun bak med to på stillingen 17-19. Før Espen Gommerud Våg utlignet for drammenserne til 21-21.

TOPPSCORER: ØIF Arendals Magnus Søndenå ble kampens toppscorer med ni mål. Foto: Heiko Junge / NTB

Men Arendals-laget slo tilbake. Sander Løvlie Simonsen med sin fjerde scoring til stillingen 28-24 tjue minutter inn i andre omgang.

Kampen endte 29-34, og ØIF Arendal tok dermed første stikk i best av fem kamper.

Lagene møtes igjen til andre semifinale mandag kl.19. Kampen ser du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.