United-sjefen svarer profilens rasende bror

29-åringen, som sluttet seg til klubbens akademi som sjuåring og har vært en del av United siden, ble sittende på benken gjennom lagets 3-0-seier over Brighton.

Det fikk Lingards bror til å steile.

Bakgrunnen var at det etter alt å dømme var midtbanespillerens siste mulighet til å spille på Old Trafford i United-drakt.

– 20 år med blod, svette og tårer, fire nasjonale trofeer og tre cupfinalescoringer. Ikke engang et farvel, skrev broren i et Instagram-innlegg som ble bredt omtalt i britiske medier.

Han kalte det «klasseløst» og la syrlig til at det ikke er så rart at det kan bli Conference League på Manchester United neste sesong.

I etterkant la Lingard ut dette innlegget på Instagram:

Så hevdet BBC at United-profilen kommer til å forlate klubben når kontrakten går ut etter sesongslutt.

Den britiske statskanalen skrev at Lingard følger seg sviktet på grunn av behandlingen han har fått det siste året, og at han ikke engang er interessert i å snakke med den kommende manageren Erik ten Hag om sin posisjon i klubben.

Fredag svarer vikarsjef Ralf Rangnick på den flengende kritikken fra Lingards bror, ifølge Manchester Evening News.

– Til å begynne med, så tror jeg at han de siste ukene under min ledelse har spilt mye mer enn han gjorde før jeg kom hit, siteres tyskeren på.

– For det andre: På kampdagen mot Chelsea kontaktet han meg på hotellet og ba meg om å gi ham fri fra kampen og trening de to neste dagene på grunn av familiære årsaker. Jeg tillot ham å gjøre det, fortsetter Rangnick.

MISFORNØYD: Selv om Manchester United har slitt voldsomt denne sesongen, har det skortet på mulighetene for Jesse Lingard. Foto: CRAIG BROUGH

At Lingard ikke kom inn mot Brentford, sesongens siste hjemmekamp, forklarer han blant annet med at man bare har tre bytter tilgjengelig i Premier League.

– I andre ligaer har du fem bytter. Jeg måtte velge mellom å ta inn Édinson Cavani eller Jesse Lingard, eller selv unge Alejandro Garnacho, som jeg hadde likt å bytte inn og gi en sjanse da vi ledet 3-0 med et kvarter igjen, forklarer United-vikaren.

Cavani trakk det lengste strået.

– Hvis jeg hadde tatt inn noen andre, hadde kanskje noen andre skrevet at det var klasseløst ikke å bytte inn Cavani, mener 63-åringen, og understreker at det er en del av gamet at noen vil bli skuffet.

For Lingards del er det blitt med fattige 356 minutter i Premier League denne sesongen.

Skal man tro BBC, har Newcastle, AC Milan, Juventus og PSG vist interesse for ham.

