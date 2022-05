De ladbare hybridene har solgt bra i Norge i flere. Det har de gjort til tross for at mange av dem har fått kritikk for kort rekkevidde på strøm. Særlig gjelder det store og ladbare SUV-er, der reell rekkevidde på bare et par mil ikke har vært uvanlig.

Når batteripakken er tom, må fossibilmotoren jobbe tungt. Den elektriske drivlinjen betyr også mange ekstra kilo. I sum gir det høyt drivstoff-forbruk.

Men på dette området har det skjedd mye det siste året. Flere bilprodusenter har oppgradert sine ladbare hybrider med betydelig større batteripakker, og dermed økt elektrisk rekkevidde.

Større enn Leaf og e-Golf

Nå melder Range Rover seg på med full tyngde. Range Rover har akkurat kommet i femte generasjon. Blant nyhetene her er en ladbar hybrid-drivlinje med rekord-rekkevidde, nærmere bestemt inntil 113 kilometer på strøm.

Hvordan har de klart det? Jo, ikke overraskende handler det om stor batteripakke. Den er nemlig på ikke mindre enn 38,2 kWt netto.

Hvis det tallet ikke sier deg så mye, kan vi jo sette det litt i perspektiv: Første generasjon Nissan Leaf hadde for eksempel en batteripakke på 24 kWt. Da Volkswagen e-Golf forsvant ut, hadde den batteripakke på 35,8 kWt. Begge disse elbilene hadde altså mindre batteri enn de vi nå finner i ladbare Range Rover.

Range Rover har løftet teknologi og luksus noen ekstra hakk i den nye generasjonen.

Helt ny plattform

Slik sett er det kanskje litt overraskende at rekkevidden på strøm ikke er enda lengre. Men da skal vi huske at vi snakker diger og tung SUV her. Og selv om Range Rover har jobbet mye med aerodynamikken, er det fortsatt mye og stor bil som skal presses gjennom luften.

Range Roveren er for øvrig bygget på en nyutviklet plattform. Først ut på denne skulle egentlig en helt ny og elektrisk Jaguar XJ vært. Men denne bilen ble stoppet i siste liten (den var visstnok helt ferdig utviklet), dermed er det Range Rover som får debutere på plattformen.

De første kundebilene til Norge er ikke langt unna, nesten 200 har bestilt ny Range Rover allerede.

Starter på 1,6 millioner

Denne er også klargjort for helelektriske biler. Første elbil-Range Rover skal komme i 2024, hvis alt går etter planen.

Her i Norge har nye Range Rover fått en svært god mottagelse. Nesten 200 eksemplarer ble solgt allerede før bilen var i landet. Med en snittpris på rundt to millioner kroner, betyr det Range Rover-salg for rundt 400 millioner kroner.

Ladbare P510e er den mest populære modellen så langt. Den og søstermodellen P440e har samme batteripakke og samme rekkevidde på strøm. Forskjellen er i hovedsak ytelsene: Som modellnavnene tilsier er de på 440 og 510 hestekrefter.

Startprisen er på 1.682.950 kroner for P440e, mens P510e starter på 1.870.950 kroner.

