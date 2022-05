Keane fnyser av tittelpåstand: – Helt «crazy» om folk tenker det

Lørdag kl. 20.00: Gratis sending på tv2.no med Robbie Keane som gjest før Liverpool-Tottenham.

– Det kommer til å bli en fascinerende kamp på Anfield, spesielt etter at Manchester City røk ut av Champions League, sier Robbie Keane på telefon fra Dublin.

Mannen som hadde en fantastisk karriere i Tottenham, men som også fikk en halv sesong for klubben han elsket som barn, Liverpool, er veldig spent på kampen som venter mellom hans to gamle klubber lørdag.

– Å se City miste en del av selvtilliten sin, vil gi Liverpool enda mer selvtillit. De flyr høyt selv også etter å ha tatt seg til finalen i Champions League. Den boosten vil hjelpe dem i kampen mot Tottenham, mener Keane.

GAMMEL SPISSPROFIL: Her feirer Robbie Keane scoring for Liverpool i 2008. Foto: PAUL THOMAS

Advarer

Men noen enkel oppgave blir det ikke mot Spurs, tvert om. Keane peker på at dette er den eneste kampen han tror Liverpool kan måtte avgi poeng i det resterende kampprogrammet.

– Dette er helt klart den vanskeligste kampen de har igjen, det vet spillerne også.

Keane forklarer hvorfor:

– Bekymringen min for Liverpool er at de møter et veldig godt lag i Tottenham, som har de rette verktøyene for å kunne straffe Liverpool, spesielt med den høye forsvarslinjen de røde kjører. Heung-min Son og Harry Kane er enormt gode på å kombinere og gjøre de gode løpene inn bak forsvarsrekken til Liverpool. Der utgjør de en stor trussel.

– Helt «crazy»

Som kjent er City fremdeles ett poeng foran gutta fra Merseyside. At det kan sees på som en fordel for de lyseblå kun å konsentrere seg om Premier League, skjønner Keane ingenting av.

Dagen etter City-kollapsen var ekspertene splittet om hvordan de lyseblå ville svare.

– Det er helt «crazy» om folk tenker at det er en fordel for City. Det er en fordel for Liverpool. For mentalt var den exiten fra Champions League ikke bra for City. Det var et oppgjør de burde og skulle tatt seg videre fra over to kamper. Jeg tror det kan påvirke psyken deres, spesielt med tanke på hvor nær de var en finale og hvordan de røk ut. Og det er helt naturlig at de blir påvirket, de er bare mennesker, sier Keane.

– Når det er sagt, holder jeg fremdeles City som favoritter til å vinne Premier League, rett og slett fordi de fremdeles har det i egne hender.

Og noen som kan gi City en hjelpene hånd, er Tottenham. Men først og fremst spiller de selvsagt for egne muligheter.

Før helgens runde ligger de to poeng bak Arsenal på fjerdeplass. Arsenal møter Leeds, og torsdag neste uke venter The North London derby mellom de to rivalene på Tottenhams hjemmebane.

– Dette er en enormt viktig kamp for Tottenham. Tenk om de skulle få med seg noe fra Anfield inn i derbyet. I tillegg ser jeg de som favoritter mot Arsenal når de får spille på eget gress. Kampen om fjerdeplassen blir intens.

Robbie Keane er TV 2s gjest på Anfield lørdag.