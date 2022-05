Girl in red utsetter konserter etter skade: – Dette knuser hjertet mitt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Marie «Girl in red» Ulven deler på Instagram at dersom hun ikke tar grep, er hun kanskje nødt til å opereres.

Marie Ulven, bedre kjent under artistnavnet Girl in red, har blitt sterkt anbefalt av en spesialist om å dra hjem fra turné grunnet skade på stemmebåndene.

Det deler hun i historiefunksjonen på Instagram.

– Hvis ikke må jeg kanskje opereres

Hun forteller at hun dro til en halsspesialist i Norge i slutten av april, etter at USA-turnéen hennes tok slutt. Der fikk hun beskjed om at hun hadde skade på stemmebåndene og at synging ville bli stadig vanskeligere for henne.

Det var dog planlagt en turné fra og med 30. april.

– Siden jeg ikke ville skuffe alle som skulle på konsertene mine i Europa og Storbritannia, dro jeg på turnéen to dager senere, skriver Girl in red på Instagram.

Deretter skriver artisten at hun oppsøkte en annen spesialist i London i dag, som kom med anbefalingen om å dra hjem og oppsøke en taleterapeut. Dette for å lære på nytt måten hun bruker stemmen på, ifølge artisten.

– Hvis ikke må jeg kanskje opereres, fortsetter hun.

– Utenfor min kontroll

Turnéen har allerede blitt utsatt tidligere grunnet korona. Girl in red skriver at dette i kombinasjon med at fansen gledet seg til å se henne, gjør det et enda vanskeligere valg å ta.

– Jeg har ikke lyst til å avlyse flere konserter. Jeg vil ikke bli oppfattet som en artist eller person som ikke kan gjennomføre det de skulle gjøre.

– Jeg kan seriøst ikke påpeke det nok hvor mye dette knuser hjertet mitt. Jeg kjenner på en overveldende følelse av å skuffe dere, men akkurat nå er dette utenfor min kontroll, skriver hun på Instagram.

Hun avslutter med å fortelle at det hun dog har kontroll over, er det hun gjør fremover for å bli bedre.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å unngå at dette skjer noensinne igjen.