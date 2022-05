Nordland-politiet henlegger saken mot Romas keepertrener Nuno Santos

Politiet i Nordland skriver i en pressemelding at saken mot Romas keepertrener Nuno Santos er henlagt:

«Bestemmelsen er en straffrihetsbestemmelse som kan benyttes under gitte forutsetninger. I korthet begrunnes dette med at en kroppskrenkelse er gjengjeldt med en kroppskrenkelse.»

– Vi vil vurdere grunnlaget for henleggelsen og vurdere påklage, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, til VG.

Bodø/Glimt anmeldte Santos til politiet etter bruduljene i spillertunnelen etter Conference League-kampen mot Roma 7. april. Glimt-leiren mente at trener Kjetil Knutsen skal ha blitt utsatt for vold av Romas keepertrener.

– Det jeg kan si er at det som har skjedd bryter så fullstendig med det jeg står for som leder og menneske. Hvis jeg opplever for mange slike ting, så kommer jeg til å finne noe annet å gjøre, det er jeg sikker på, sa Kjetil Knutsen i et intervju med TV 2 noen dager etter hendelsen på Aspmyra.

– Under normale omstendigheter, så hadde jeg nok ikke forsvart meg heller, men det gjorde jeg. Og det er en naturlig reaksjon. Men jeg tror ikke jeg hadde gjort det om jeg ikke hadde vært gjennom de 90 minuttene med sjikane mer eller mindre gjennom 90 minutter.

Britiske Independent har publisert en video som viser basketaket mellom Knutsen og Santos på avstand. Glimt-leder Frode Thomassen har tidligere bekreftet at Knutsen la Santos i bakken etter det de mener var et fysisk angrep.

Glimt uttalte i etterkant av den lekkede videoen fra Independent at de hadde sett en ti minutter lang versjon som skal vise mer av hendelsesforløpet.

– Det er mulig å se mer tenker jeg. Jeg har forstått det slik at norsk presse har klippet en del som ikke er i Independents. Den lengre videoen håper jeg resten av folket får tilgang på snart, sa Thomassen på et pressemøte i forkant av returoppgjøret mot Roma.

– Vi synes at hele videoen bør offentliggjøres. Det fortjener saken, med tanke på hvor stor offentlighet den har fått.

Knutsen og Santos ble suspendert fra returoppgjøret mellom lagene i Roma, før det i slutten av februar ble kjent at begge to fikk tre kampers utestengelse for opptrinnet. Knutsen er dermed suspendert i de to neste kampene i Uefa-regi, da han allerede har sonet én i den andre kvartfinalen mot Roma.

Artikkelen oppdateres.