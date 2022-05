To drept i skyting ved Rotterdam

To personer er drept og ytterligere to alvorlig skadd etter en skyteepisode i nederlandske Alblasserdam.

Nederlansk politi skriver på Twitter at to personer er døde og to alvorlig skadd etter en skyteepisode i Alblasserdam, i nærheten av Rotterdam.

Politiet skriver at en mistenkt er pågrepet, og at de har kontroll på et våpen.

Ifølge avisen De Telegraaf skal skytingen ha skjedd på en omsorgsbolig, men politiet har ikke bekreftet dette.

Saken oppdateres.