Tidligere VIF-sjef skal jobbe for Jim Solbakken: – Det kommer sikkert reaksjoner

Jørgen Ingebrigtsen er klar for ny jobb. Han «bytter side» i fotballbransjen.

Den tidligere sportssjefen i Vålerenga, som hadde sin siste arbeidsdag der den 31. mars, opplyser til TV 2 at han blir ny «head of sports» i agentselskapet Solution.

Det er selskapet til den mye omtalte norske agenten Jim Solbakken.

– Jobben blir å ha hovedansvar for oppfølging og rekruttering av de yngste i selskapet, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Hvorfor velger du å gå inn i agentbransjen nå?

– Veldig godt spørsmål. Jeg har prøvd mange deler av fotballbransjen. Jeg synes det er en veldig spennende del av bransjen som jeg gleder meg til å lære mer om. Jeg har møtt veldig mange folk i den delen av industrien. Det har vært veldig spennende. Det er mange flinke folk med stort internasjonalt nettverk. Og jeg synes jeg kanskje har litt å bidra med, for jeg vet litt om hva det vil si å bli en bedre fotballspiller.

– Hvorfor velger du å jobbe for Jim Solbakken?

– Jeg landet på det fordi jeg opplever at jeg hadde et veldig bra forhold til ham da vi jobbet sammen. Jeg synes han har fått ufortjent mye tyn for den jobben han har gjort. Han har gjort en fantastisk jobb, har mange fantastiske spillere, og har vært veldig redelig og fin å samarbeide med, sier Ingebrigtsen.

– Hva mener du med at han har fått ufortjent mye tyn?

– Det gjelder kanskje hele agentbrajnsjen. Folk hevder at de tar penger ut av bransjen, men Jim har ikke tatt en krone ut av oss da jeg var i Vålerenga. Han har fått spillere som var gode nok, videre ut i Europa. Det gir muligheter til unge norske talenter. Den delen av jobben er underkommunisert. Kanskje gjelder det for hele bransjen, for jeg mener de er en viktig del av hele næringskjeden.

– Solbakken er en omstridt mann i en omstridt bransje, hvilke tanker har du gjort deg om det?

– Jeg har tenkt veldig mye på det. Jeg har lagt mye energi i det jeg har kalt verdiene mine, som er å være pålitelig, vise folk respekt, være ydmyk og lojal mot de jeg jobber med. Jeg tror lett det lar seg forene med denne delen av industrien. Jeg tror det er underkommunisert hvilken effekt agenter har med sitt nettverk og sin kunnskap for å få spillere videre i karrierene sine. Jeg tror det fortsatt er mulig å være alle de tingene jeg setter pris på å være. Hvis ikke hadde jeg ikke gjort det.

– Forventer du reaksjoner, for eksempel fra Vålerenga-fansen?

– Jeg vet ikke. Jeg er ikke så god på å oppsøke foraene der sånne reaksjoner kommer. I fotballen er det alltid noen som har behov for å se det svart eller hvitt. Noen reaksjoner kommer sikkert. Men jeg håper å ha et godt forhold til VIF som alle andre klubber.

Ingebrigtsen har signert en kontrakt med Solbakkens selskap fra august, men vil fases inn i jobben inn mot overgangsvinduet denne sommeren. Han har to uker igjen av oppsigelsestiden i Vålerenga.

Agentselskapet Solution har klienter som Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Leo Skiri Østigård, Erik Botheim, Mats Møller Dæhli og Håvard Nordtveit.

Jim Solbakken har også vært Ole Gunnar Solskjærs agent i en årrekke, og var med på å forhandle kontraktene da han ble ansatt og forlenget som manager i Manchester United.