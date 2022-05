Mistet flere liter blod og måtte opereres

På selveste nyttårsaften i 2020 ble Triana Iglesias mor for første gang til lille Uma.

«Dere tror hendene mine er fulle nå - dere bør se hjertet mitt! Vår vakre, perfekte baby-jente ankom verden i går», skrev hun på Instagram.

Rundt ett og et halvt år senere åpner hun opp om en dramatisk fødsel, i helgens sending av God kveld Norge med Dorthe Skappel. Iglesias forteller at hun hadde et bra team rundt seg, og startet fødselen hjemme i Finland.

– Men så så vi at noe ikke var helt som det skulle. Så vi kjørte ganske langt for å komme til en fødselsklinikk, for jeg ville ikke på et vanlig sykehus.

Fikk beskjed om å roe seg

På fødselsklinikken brukte Iglesias to døgn på å føde - uten bruk av smertestillende.

– Det var jo vondt, men det er også så mye energi. Du «connecter» så sykt med et urinnstinkt i deg selv. Jeg var i vann også sto jeg og skrek, jeg var helt vill, ler Iglesias.

Hun forteller videre at hennes finske kjæreste Mikael på et tidspunkt sa:

«Babe, you need to chill!».

– Det sier man ikke til en fødende dame, liksom, ler hun.

– Jeg følte at jeg var mellom to verdener. Det var så vakkert og så fint, sier Iglesias som var med å ta i mot barnet selv.

Måtte opereres

Men etter at Uma var ute så ble det mer dramatisk, for Iglesias hadde noe som heter Placenta accreta. Det betyr at morkaken hadde grodd fast i arrvev.

– Etter hun ble født så tok de henne fra meg, så kjørte de meg bort og jeg ble lagt i narkose. Så skjærte de morkaken i veldig mange biter, forteller hun.

Så de første timene av livet måtte Uma tilbringe med faren Mikael.

– Jeg mistet 2,5 liter blod, så jeg fikk også blodoverføring etterpå, forklarer Iglesias.

Men alt gikk bra til slutt, og nå er hun ikke i tvil om at hun gjerne føder igjen.

– Det er noe av det råeste jeg har vært med på. Det var så heftig!

– Jeg er ikke helt sikker på om jeg vil ha flere barn, men når jeg tenker på å føde så tenker jeg: «Selvfølgelig skal jeg føde igjen», sier hun.

