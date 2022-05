Onsdag ble det offisielt at Alexander Bonsaksen har signert for Frisk Asker. Ikke for Vålerenga, som «alle» forventet. Det er forståelig at denne stikker ekstra i hjertet for alle som er glade i Vålerenga, vi snakker tross alt om en av de største profilene som klubben har fostret frem.

Bonsaksen har vært tydelig på at det er profesjonaliteten og totalpakken med muligheter etter endt idrettskarriere som har lokket han til Asker. Og det er her Vålerengas hovedproblem ligger. Klubben klarte ikke å sikre seg signaturen til en spiller som åpent har sagt at han ønsket seg hjem til Jordal. Dette viser hvor langt bak klubben ligger flere av sine hardtsatsende konkurrenter i Fjordkraft-ligaen.

Slik det fremstår i dag er Vålerenga lengre unna å være lokomotivet i norsk hockey enn noen gang tidligere. Dette er en sterk kontrast til stemningen rundt klubben før sesongstarten for under et år siden. Klubben presenterte stjernesigneringer på løpende bånd og selvtilliten var skyhøy på Nye Jordal Amfi før seriestart.

Pokalskapet skulle bygges ut, for hegemoniet i hockey-Norge var på vei tilbake til Oslo øst. Jeg holdt selv Vålerenga som favoritt til både serie- og NM-gull, men Iskrigerne skuffet stort.

Kaotisk sesong

Det var mye som gikk galt på Jordal i løpet av sesongen. De slet med skader på sentrale spillere gjennom store deler av sesonger, og fikk ikke ting til å stemme under Kenneth Larsen. Klubblegenden ble sparket etter 21 serierunder, men endringene på trenersiden ga liten effekt. Vålerenga endte som nummer fire i serien og røk hodestups ut av sluttspillet i kvartfinalen mot erkerival Storhamar.

Skuffelsen på isen endte med et kaotisk årsmøte, der Klanen mobiliserte for å få fjernet styreleder Jan Tore Kjær og hans støttespillere. I kjølvannet av dette valgte Espen «Shampo» Knutsen å trekke seg ut av klubben, mens sportsjef Frikk Juell sa opp sin stilling kort tid senere.

Vålerenga jakter fortsatt erstattere til begge rollene. At Alexander Bonsaksen nå har endt opp i Frisk Asker svekker ikke inntrykket av at det er kaotisk i gangene på Nye Jordal Amfi om dagen. Fredag avslørte også nitten.no at Brede Csiszar har trukket seg fra sitt styreverv i klubben etter bare seks uker, fordi han «ikke kan stille seg bak noe som helst» av det klubbens nye sportslige utvalg har foretatt seg de siste ukene.

Det har mildt sagt vært en turbulent uke for den tradisjonsrike klubben. Hos Vålerengas største konkurrenter er stemningen en helt annen.

Kunne blitt løsningen

Spillerlogistikkmessig hadde Vålerenga på mange måter malt seg inn i et hjørne med fem backer over 31 år på kontrakt for neste sesong. I tillegg skal de forvalte stortalentene Gabriel Koch (18) og Stian Solberg (16), som imponerte stort denne sesongen. Så på papiret er det ingen skandale at klubben ikke henter en 35-åring.

Problemet er at det mange av oss kalte for tidenes beste backoppsetning i Fjordkraft-ligaen ikke fungerte i det hele tatt. En type som Bonsaksen kunne vært løsningen på det, med en tydelig lederstil i garderoben og en fysisk, uredd tilstedeværelse på isen.

Dessuten sender det fryktelig dårlige signaler ut til spillere, supportere og sponsorer når man ikke klarer å lande signaturen til en spiller som har vokst opp i klubben og uttalt at han har stor kjærlighet for den. Det var tidlig klart at Bonsaksen skulle flytte hjem denne våren. Vålerenga hadde to ess på hånda fra start, mens Frisk Asker satt med 2 og 7. Men Askerbøringene, med sportssjef Vidar Wold og styremedlem Christian Haune i spissen, spilte korta bedre og dro i land «potten».

Ut av fortida

Sagaen om Bonsaksens retur til Fjordkraft-ligaen viser at norsk ishockey er i utvikling. Tiden har begynt å løpe fra klubber som ikke jobber strukturert, langsiktig og målrettet.

Det nytter ikke å ta ting på hælen og tro at alt løser seg av seg selv, bare fordi man har en sterk posisjon historisk sett. Å kopiere Stavanger Oilers, som er lokomotivet i norsk ishockey, er lettere sagt enn gjort. Men er det én klubb som har forutsetningene til å klare det, så er det Vålerenga.

Klubben har en unik posisjon i norsk ishockey, og eierne deres har utvilsomt midlene som kreves for å bygge noe stort og bærekraftig. Men skal hovedstadsklubben fylle opp Nye Jordal Amfi og kjempe om Kongepokaler hvert år, må de først slutte å snakke om hvordan man gjorde det før i tida.

Klubbens rike historie er noe å være stolt av, men så lenge den er en hvilepute risikerer de å bli akterutseilt i konkurransen mot de andre klubbene som driver stadig mer profesjonelt. Det er på tide at Vålerenga-kulturen tar steget inn i 2020-årene.