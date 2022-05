Snakket med politiet bare minutter før han kjørte på Dhenujen (13)

Omtrent ti minutter før han kjørte på 13 år gamle Dhenujen Yogathas, snakket tiltalte med en etterforsker om at han bare to uker tidligere ble stoppet med en flaske GHB i bildøren.

17. desember 2020 døde 13 år gamle Dhenjuen Yogathas (13) da han ble påkjørt av en bil i høy fart på Furuset i Oslo.

Mandag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for uaktsomt drap etter hendelsen. Av tiltalen kommer det frem at politiet mener han var ruset på både hasj og GHB da ulykken skjedde.

Den unge gutten ble kastet eller dratt 40 meter nedover veien fra der ulykken skjedde, før han ble påkjørt av en bil som kom kjørende i motsatt retning.

– Dette er en svært alvorlig ulykke, sier politiadvokat Bente Vengstad.

ÅSTEDET: Ulykken skjedde i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i Oslo. Foto: Jil Yngland / NTB

Den tiltalte mannen i 30-årene erkjenner at det var han som kjørte på den 13 år gamle gutten, men nekter straffskyld for uaktsomt drap.

– Han har hele tiden hevdet at gutten plutselig gikk rett ut i veien foran han. Det har blitt støttet av etterforskningen i ettertid, sier mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad.

Snakket med politiet før ulykken

Et av vitnene som er kalt inn av forsvaret er en politietterforsker som omtrent ti minutter før påkjørselen hadde en telefonsamtale med den tiltalte mannen.

Samtalen handlet om at tiltalte den 8. desember, bare en drøy uke før dødsulykken, ble funnet sovende i bilen sin av politiet.

I bildøren hadde han en flaske med GHB.

Slik TV 2 forstår det oppfattet ikke politietterforskeren den tiltalte mannen som ruset i telefonsamtalen den 17. desember.

GLEDESSPREDER: Dhenujen Yogathas (13) beskrives som en gledesspreder.

Mannen erkjenner at han hadde inntatt både hasj og GHB tidligere på dagen før dødsulykken, men mener at han ikke lenger var ruset på GHB da ulykken skjedde.

– Dette er en tragisk ulykke uansett hvordan du ser på det, men han betrakter det som en ulykke som kunne skjedd hvem som helst, uavhengig av rus, sier forsvareren, Harald Fjeldstad.

Mannen i 30-årene er også tiltalt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort da ulykken skjedde. Politiet tok fra han lappen da de fant han sovende og ruset i bilen sin den 8. desember.

Stakk fra ulykkesstedet

Da Dhenujen Yogathas ble påkjørt ca. klokken 19, kjørte den tiltalte mannen bare videre fra ulykkesstedet.

Det tok derfor flere timer før politiet skjønte hvem gjerningsmannen var.

Rundt klokken 23 ble en patrulje derimot oppmerksomme på en bil som stod parkert i nærheten av Furuset senter, i nærheten av ulykkesstedet.

Bilen hadde tydelige skader i front og viste seg å tilhøre den nå tiltalte mannen.

Mannen ble pågrepet hjemme hos seg selv rundt klokken ett den samme natten. Politiet mener at han i tidsrommet frem til pågripelsen hadde ruset seg ytterligere på GHB.

Fordi han burde forstått at bilkjøringen hans tidligere på kvelden kom til å medføre politietterforskning, er dette tatt inn som en egen post i tiltalebeslutningen.

– Han erkjenner straffskyld for det meste i tiltalen, men spørsmålet er hvor mye han kan bebreides for påkjørselen, tatt i betraktning at gutten gikk ut i veien, sannsynligvis uten å se seg for, sier forsvarer Fjeldstad.

FORSVARER: Harald Fjeldstad er forsvarer for mannen som er siktet for uaktsomt drap. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Fullstendig knust

Saken fikk mye oppmerksomhet i dagene etter at Dhenujen Yogathas døde. To dager etter dødsfallet ble det holdt en minnestund der både bekjente og fremmede tente lys og la ned blomster til minne om den unge gutten.

Familiens bistandsadvokat, Silje Elisabeth Stenvaag, forteller at familien fortsatt er i dyp sorg og at de gruer seg til å gjennomføre rettssaken.

– De er fortsatt fullstendig knust over å ha mistet sin elskede gutt, og gruer seg veldig til rettssaken. Det blir tungt å måtte se og høre alle detaljer, og å måtte møte den tiltalte, men det er viktig for dem å være der, sier hun.

Både Dhenujens foreldre og de to vennene som var sammen med han da han ble påkjørt, skal vitne for retten denne uken.

Tiltaltes forsvarer sier at også hans klient er preget av det tragiske utfallet.

– Det er ikke noen tvil om at han kjørte på gutten. Det er jo forferdelig enten man har full, liten eller ingen skyld. Han har selv to små gutter og har sympati med foreldrene hans. Han har stor forståelse for hvor vanskelig dette må være for dem, sier Fjeldstad.

Oslo tingrett har satt av fire dager til rettssaken denne uken.