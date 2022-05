Frykter vannmangel og brann – nå får de etterlengtet beskjed

– Det er en litt annen værtype som kommer i neste uke, så det er håp om at det kan komme litt mer nedbør da. Fra tirsdag av er det økende sjanse for at det kan begynne å hjelpe litt, sier meteorolog Beate Tveita hos Storm til TV 2.

Det falt bare 13,2 millimeter nedbør fra 25. februar til 21. april i Oslo. Det har aldri før blitt registrert så lite. Oslo kommune har allerede bedt innbyggerne om å spare på vannet der det lar seg gjøre.

Vannstanden er lavere enn normalt i flere store innsjøer på Østlandet.

Denne helgen er det satt inn to ekstra brannhelikoptre i beredskap, på grunn av den store skogbrannfaren i Sør-Norge.

Ifølge brannstatistikk.no har det vært drøyt 700 branner i marka og 1054 i bygninger siden 1. april her i landet. Samtidig har problemet i Nord-Norge vært fare for flom og skred, på grunn av mye nedbør.

Lavtrykk i neste uke

– For Nord-Norge fortsetter det med mildvær og masse regn i dag, før det går over til snøvær i morgen. Det kan bli storm i natt. Det blir mer vinterlig igjen i morgen der, forteller Tveita.

– Vestlandet har hatt det veldig tørt, men nå har det begynt å regne i Bergen og det skal bli litt vått fremover. Det hjelper nok litt, men så blir det tørt igjen i helgen.

I neste uke kommer flere lavtrykk inn over Norge fra sørvest. Fra tirsdag av kan det komme nedbør østafjells, forteller meteorologen.

– Nok til at det vil hjelpe mot vannmangel og skogbrannfare?

– Ja, det er iallfall større sjanse for det i neste uke. Fra tirsdag av er det økende sjanse for at det kan begynne å hjelpe litt. Det kan komme flere episoder senere i uken også. Det kommer ikke det store regnværet, men flere episoder kan hjelpe på, sier Tveita.

Trenger mer nedbør enn normalt

Dessverre holder det ikke med litt nedbør, hvis man tenker på vannmangelen.

I Oslo har man innført tiltaksnivå 1 (av 4), som blant annet innebærer at kommunen bruker mindre vann enn normalt i vårrengjøringen av gater og fortau, dropper den daglige spylingen av Karl Johans gate, vasker bussene sjeldnere og lar flere fontener stå tørre.

– Vi har gjort noen beregninger. Hvis vi får normalnedbør, er vi langt utpå høsten før vi er ute av det tiltaksnivået vi er på nå. Da vil vi kunne øke vannføringen litt i Akerselva igjen, og kutte ut vannet vi får fra nabokommunene, sier Frode Hult, som er seksjonsleder i vannmiljø i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Han er spent på om SMS-en som ble sendt ut til hovedstadens innbyggere på mandag, om å redusere vannforbruket, vil gi en effekt.

I uke 17 var vannstanden i Maridalsvannet nede på 69 prosent sammenlignet med 91, som er normalt for denne tiden av året. Ifølge Hult er Oslo åtte prosentpoeng unna tiltaksnivå to.

– Det vi trenger, er godt med nedbør innover i marka i flere uker, så vi kan fylle opp de vannene som er over Maridalsvannet. Det holder ikke med en skur eller to eller tre, legger Hult til.

ØNSKER NEDBØR: Frode Hult i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune håper på en sommer med mye regn. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Farevarsler i nord

I Nord-Norge er problemet det motsatte. Det er sendt ut farevarsel for flom, samt snø- og jordskred, flere steder denne helgen.

– I nord svinger det veldig fra mildvær og regn i dag til snøvær i morgen. I neste uke blir det også kjølig, med en del nedbør, men kanskje litt mindre, med 6-8 grader på det meste i Nordland og under fem grader i Troms. Samtidig kommer vinden opp i storm i Nordland i natt og til dels i morgen tidlig. Det blir kuling i hele Nord-Norge, med kraftig vind og en del nedbør, sier Tveita.

– Hvordan ser det ut med temperaturene fremover ellers i landet?

– Det er fremdeles 15 pluss, kanskje opp mot 17-18 grader østafjells i dag. Kanskje synker det litt i helgen, med opp mot 15 østafjells. Det er rundt normale temperaturer på Østlandet, vil jeg si. Vestlandet får litt lavere temperaturer, med litt nedbør og nordavind, 10-12 grader, avslutter Tveita.