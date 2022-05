Hevder Amber Heard driver med skuespill: – Hennes livs opptreden

Rettsaken mellom skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard har pågått siden tidlig i april, og onsdag var det Heards tur til å gi sin forklaring.

I ettertid av hennes første forklaringer, har en talsperson for Depp kommet med en uttalelse om vitnesbyrdet, der det hevdes at Heard driver med skuespill.

Det skriver det amerikanske bladet People.

ANKLAGER: Amber Heard har tatt til tårene flere ganger under sin forklaring. Foto: Elizabeth Frantz

– Opptreden

– Som Depps advokater korrekt spådde i sine åpningsuttalelser sist måned, leverte Heard «prestasjonen i sitt liv» i sitt avhør, sier talspersonen for Depp.

– Mens Heards historier har fortsatt å vokse, og hun har kommet med nye detaljer, har Depps historier vært akkurat de samme gjennom alle år, helt siden hun kom med påstandene første gang, sier talspersonen videre.

Teamet hans mener også at det kommer til å komme frem at påstandene Heard har kommet med i forbindelse med rettsaken er feil.

Heards team har kommet med motsvar, og er sterkt uenige i påstandene Depps team har lagt frem.

– De skryter av at Depps historie ikke har endret seg. I så fall, med tanke på at han tapte saken om besøksforbud og injuriesaken i Storbritania, burde han kanskje vurdere en ny strategi, istedenfor den repeterende tilnærmingen med å angripe offeret, sier talspersonen til Heard.

Kaller det en sykdom

Videre reiser de spørsmål om hvorfor Depp gjentatte ganger har bedt om unnskyldning, hvis han virkelig er uskyldig. De hevder også at han sliter med å skille fakta og fiksjon.

– Det er en sykdom som ser ut til å ha spredt seg til hans juridiske team. Det samme teamet har så panikk at de kjemper med nebb og klør for å forhindre at bevis og bilder blir vist fram, sier talspersonen.

Videre kaller de oppførselen til Depp under den pågående rettsaken for ynkelig.

– Depps oppførsel i denne rettssaken har vært like ynkelig som den var i ekteskapet deres, sier talspersonen.

NEKTER: Johnny Depp har hele tiden nektet for anklagene som har kommet mot han. Foto: ELIZABETH FRANTZ

Anklager om vold

Bakgrunnen for rettsaken er at Johnny Depp hevder ekskona Amber Heard har diktet opp historier om mishandling, og krever 450 millioner kroner fra skuespilleren for ærekrenkelse.

Under sin forklaring denne uken tok Heard til tårene flere ganger, og beskrev starten av forholdet deres som vakkert, men hevder Depps oppførsel endret seg i løpet av forholdet deres.

Johnny Depp har hele tiden nektet for alle anklagene som er rettet mot han.

Amber Heard og Johnny Depp møttes for første gang i 2011, under innspillingen av «The Rum Diary». I 2015 giftet de seg i Los Angeles, før Heard søkte om skilsmisse året etter.

Det er satt av minst åtte uker totalt til rettsaken.