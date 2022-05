Hun har jobbet for det i 17 år – søndag går drømmen i oppfyllelse

– Det blir superspennende. Det er kjempeartig. Jeg er kjempeglad for å ha fått muligheten til å være her jeg er nå, sier Henrikke Holm Nervik TV 2.

Den 33 år gamle fotballdommeren lyser av stolthet når hun møter TV 2 på Lade i Trondheim, og det med rette: Søndag blir hun den første kvinnelige hoveddommeren på det nest øverste nivået på herresiden.

– Det er et stort steg for meg personlig i min karriere, samtidig som jeg er en del av historien til norske kvinnedommere. Det synes jeg er veldig stort.

Ofret mye

Og historien den skrives på Grorud Arctic Match der Grorud tar imot Start.

Samtidig leder kollega Emilie Rodahl Torkelsen oppgjøret mellom Åsane og Stjørdals-Blink. Begge har de lang fartstid i Toppserien, men Holm Nervik er klar på at forskjellen på å dømme menn og kvinner er relativt liten.

– Jeg synes ikke det er verre, nei. Vi blir tatt imot som en helt vanlig fotballdommer. Om det er en dame eller en mann som kommer tror jeg ikke de tenker så mye på. Så kan det jo være at man har en litt preventiv effekt da, av at man er litt kortere, litt roligere og har en annen innfallsvinkel til situasjoner, ler den 163 centimeter høye UEFA-dommeren, og legger til:

– Hver kamp lever sitt eget liv, så du kan få skikkelig tøffe kamper på damesiden og rolige på herresiden, og omvendt. Det føler jeg ikke har så veldig mye med kjønn å gjøre.

RUTINERT: 33-åringen fra Trondheim kan skilte med blant annet tre cupfinaler, en åttedelsfinale i Champions League og flere kamper i 2. divisjon for herrer. Foto: Erik Johansen

– Hvorfor tror du det har tatt så lang tid for kvinner å få muligheten på de øverste nivåene på herresiden?

– Det er nok veldig sammensatt og det går nok veldig mye på egne prioriteringer også, tror jeg, da. For det første så må man jo ha dommere som har egenskapene til å ta stegene, og så må man ha dommere som ønsker å gjøre de prioriteringene som skal til. Det er veldig mye tid som er lagt ned bak denne kampen, prioriteringer blant familie, venner, jobb, sosialt, ferier, forklarer Holm Nervik.

I pappas fotspor

Men det er prioriteringer trønderen har gjort med glede. Allerede som 16-åring bestemte hun seg for å følge i pappa Egils fotspor.

– Jeg så opp til ham og ville bli det samme som han. Så må man jo ha egenskaper som gjør at man trives utpå der. Jeg er kanskje litt arvelig belastet og har mange av de samme egenskapene som han hadde, som gjorde at jeg trivdes og fant ut at dette var noe for meg, forklarer hun.

KONTROLL PÅ KORTENE: Henrikke startet dommerkarrieren allerede som 16-åring. Nå følger hun i pappas fotspor. Foto: Øyvind Hermstad

Der pappa har flere cupfinaler på herresiden på CV-en, kan Holm Nervik blant annet vise til tre cupfinaler fra kvinnesiden, åttedelsfinale i Champions League for kvinner og flere kamper i 2. divisjon for menn.

Før jul i fjor fikk hun vite beskjeden om at det harde arbeidet ville føre henne til OBOS-ligaen i 2022.

– Det var veldig godt. Jeg hadde på en måte gått og håpet på det. Så går du og venter på at de rangeringene skal komme og så har du fått noen innspill om at du har gjort det bra og at du er blant dem som kanskje ligger an til opprykk. Det er litt skummelt å gå rundt å vente og si at man håper på et opprykk, for fallhøyden blir veldig stor, så den lettelsen når man får den beskjeden er stor, forteller 33-åringen.

– Det er det jeg kan

Nå nærmer det seg den store dagen for Holm Nervik, og når hun og Rodahl Torkelsen setter fløyta til munnen på hver sin Obos-arena klokken 15.00 søndag ettermiddag, skriver de seg inn i fotballhistorien.

Førstnevnte innrømmer at det nok vil gå mange følelser gjennom kroppen før avspark.

– Da tror jeg at jeg er ivrig etter å komme i gang. Det har vært mange lange dager fram til det avsparket, så da er jeg endelig der jeg kan prestere. Det er jo det jeg kan, å dømme fotball, så da tror jeg bare at jeg er veldig glad for at vi kan sette i gang.

Selv frykter hun ikke det som venter i Obosligaen. I alle fall ikke så lenge spillerne oppfører seg bedre enn det hun selv gjorde som spiller.

SJEF PÅ BANEN: Holm Nervik har hatt god kontroll i sine tre cupfinaler. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Fotballspilleren Henrikke var nok dessverre veldig mye mer hissig enn jeg ønsker at de spillerne jeg dømmer er. Så ble det kanskje ikke så veldig mye bedre da jeg ble fotballdommer og lærte meg reglene i tillegg, da var jeg kanskje litt vanskelig å ha med å gjøre av og til. Jeg har nok roet meg mer ned nå, ler Holm Nervik.

Fotballspiller ble hun imidlertid aldri, men dømmingen har hun kontroll på. Søndag når hun et av sine store mål, og kanskje er det bare begynnelsen.

– Jeg har drømmer som jeg har på treningsrommet, og så har jeg drømmer som jeg kanskje uttaler. Akkurat nå er jeg bare veldig glad for å være i OBOS. Jeg skal prestere der og vise at jeg er verdig en plass, og jeg skal bidra med mitt for at fotballen skal få leve videre, lover dommeren smilende.

