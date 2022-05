Kraftig parfymering utløste brannalarm

Fredag rykket brannvesenet ut til en adresse i Kristiansand etter at automatisk brannalarm var utløst.

Mannskapene kunne imidlertid snu på veien, da det slettes ikke var noen brann som hadde utløst alarmen.

– Det var noen som hadde brukt litt mye parfyme på en fredag, så støvet gikk opp i brannmelderne i taket, sier vaktleder Stig Trondsen i Agder 110-sentral.

Avklart, kraftig parfymering årsak til alarmen — 110 Agder (@110Agder) May 6, 2022

Ifølge Trondsen opplever brannvesenet denne typen hendelser fra tid til annen.

– Da vet vi at alarmen funker, så det er bedre å rykke en gang for mye enn for lite, sier han.