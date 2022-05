Klar for finale mot Mourinho – nå tar landslagsspilleren norsk fotball i forsvar

Fredrik Aursnes (26) mener norsk fotball får for mye tyn.

José Mourinho og Roma ble for sterke for Bodø/Glimt, men nå får en nordmann sjansen til å revansjere seg i Conference League-finalen.

Torsdag kveld tok nemlig Fredrik Aursnes (26) og Feyenoord seg til finalen etter å ha slått ut Marseille 3-2-sammenlagt.

– Det var fantastisk artig. Det var en tøff kamp, der vi måtte forsvare oss godt. Så var vi kanskje litt heldig med at (Dimitri) Payet måtte tidlig ut med skade. Jeg følte vi slet litt med han i starten, men at vi fikk bedre kontroll etter at han gikk ut, sier Fredrik Aursnes til TV 2.

Feyenoord vant det første oppgjøret 3-2, mens det i returoppgjøret torsdag kveld endte 0-0.

Nå venter altså José Mourinho og Roma i finalen.



– Jeg skal ikke si at jeg ser Roma hver uke på TV, men jeg vil vel anta at de er favoritter mot oss. Samtidig har jeg egentlig stor tro på at vi skal kunne slå de, sier Aursnes.

– Er det litt ekstra i potten når Mourinho er på motsatt halvdel?

– Jeg bryr meg nok ikke så veldig mye om det, men klart det er litt ekstra krydder. Det er absolutt litt ekstra artig å kunne slå en såpass merittert trener som han, sier Aursnes.

Europa-suksess

Han har i løpet av de siste månedene gjort stor suksess som anker i Feyenoords 4-2-3-1-system. 26-åringen har spilt seg til en fast plass og spiller stort sett hele kampene.

I tur og orden har klubber som Partizan, Slavia Praha og til slutt Marseille blitt slått ut i sluttspillet.

– Det har vært« steike solid», sier Aursnes på typisk sunnmørsk.

For Aursnes er er tydeligvis spill i Europa en suksessfaktor. Etter å ha startet litt på benken i starten av sesongen etter overgangen fra Molde, kom det store vendepunktet mot Union Berlin i Europaligaen. Siden har han spilt nesten alt.

– Jeg var tålmodig i starten og hadde noen innhopp, så ble jeg bedre kjent med systemet vårt og så var det bare å gripe sjansen da jeg først fikk den, sier Aursnes.

Han tror det er spesielt viktig i en klubb som Feyenoord, der trener Arne Slot sjeldent bytter mer enn nødvendig på laget.

– Vi rullerer ganske lite, det er stort sett samme gjengen som spiller. Så da var det litt sånn at jeg måtte gripe sjansen da jeg fikk den. Samtidig hadde jeg forståelse for at det tok litt tid før jeg fikk spille: Det fungerte nemlig ganske bra da også, sier Aursnes.

Tar norsk fotball i forsvar

Tre serierunder før slutt ligger Feyenoord an til å ta 3.-plassen i ligaen.

– Jeg synes topplagene her er ganske bra, men ligaen generelt synes jeg ikke er så voldsomt imponerende. Fra nedre halvdel og nedover er det Eliteserie-nivå, sier Aursnes.

Selv om han måtte til nederlandsk fotball for å ta seg til en finale i Europa, er han ikke blant dem som klager på nivået i norsk fotball. Snarere tvert imot.

– Du ser jo at Bodø/Glimt slår ut AZ Alkmaar (5.-plass i Nederland) og Celtic og i Molde i fjor kom vi oss langt, blant annet slo vi jo ut Hoffenheim. Vi tok oss videre i gruppespillet og tapte «bare» 2-3 mot Granada. Norsk fotball har vist de siste årene at nivået er ganske bra, mener Aursnes.

Han tror norsk fotball lider litt av at rammene rundt kampene kunne vært bedre.

– Ser du på Hammarby og AIK i Sverige, så ser det nok mye bedre ut enn en halvfull stadion i Molde. Det gjør kanskje at folk tenker det er bedre, men jeg er ikke så sikker på at nivået sportslig er bedre, sier Aursnes.

TRIVES: Fredrik Aursnes er blitt en bærebjelke for et Feyenoord-lag som styrer mot bronseplass i Nederland. 26-åringen er også fast i landslagstroppen, men der er stjerne som Martin Ødegaard & Co. foran i køa i kampen om spilletid. Foto: Tom Bode

Fikk sjokk av fansen

På samme måte er det ingen tvil om at Fredrik Aursnes uke etter uke får oppleve noe helt annet fra tribunene enn det han gjorde i Molde.

Feyenoord er kjent som et lag med en mektig imponerende fanbase. Hver eneste uke, fylles stadion De Kuip opp av snart 50.000 galne fans som virkelig viser sin lidenskap for laget.

– Feyenoord er jo arbeiderklassen sin klubb. Det er en enorm interesse for klubben i både byen her og landet generelt. Supporterne er ganske ekstreme, sier Aursnes.

Han minnes at han var på besøk i Nederland før han i august i fjor signerte for klubben. Da var Elfsborg motstander i en Europa-kamp.

– Du tenker jo gjerne at hjemme mot Elfsborg, så gidder ikke fansen å være så voldsomt «på». Men jeg husker jeg ble voldsomt imponert over hvilket trøkk de laget, sier Aursnes.

– Da tenkte du vel at disse vil jeg spille for?

– Ja, det var litt sånn. Jeg skjønte hvor unikt det var da, og det er jo en gjeng man ønsker å blø før, sier Aursnes.