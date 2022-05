– Det er fortsatt litt sårt på en teit måte

Det var under damenes jaktstart i OL i februar at skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold lå an til karrierens første olympiske medalje.

Med én kilometer igjen og 19 sekunder ned til fjerdeplassen, skulle hun bare kontrollere inn til bronse. Men det som skulle bli et av karrierens høydepunkter, ble raskt et mareritt for 25-åringen.

Fossum-jenta kollapset, kom seg til mål på en 14. plass og måtte bæres ut av målområdet.

– Har ikke noe behov for å se det

Nesten tre måneder etterpå har Tandrevold fortsatt ikke sett tv-bildene.

UTSLITT: Slik så det ut da Ingrid Landmark Tandrevold ble båret ut av målområdet etter jaktstarten i Beijing. Foto: HANNAH MCKAY

– Jeg har fortsatt ikke sett OL eller løp derfra. Jeg synes fortsatt det er litt sårt på en teit måte, sier 25-åringen til TV 2, før hun utdyper:

– Jeg har ikke sett, og jeg har ikke noe behov for å se det. Jeg føler at jeg kan fremkalle alle følelsene fra OL på en måte, hvis jeg bare lukker øynene, og da har jeg ikke noe behov for å se det i tillegg.

Tandrevold understreker at smellen i Beijing ikke har påvirket henne «noe som helst» i ettertid. Resultatene etter OL tilsier det samme.

Allerede i starten av mars slo hun tilbake og gikk Norge inn til seier på stafetten i Kontiolahti, før hun ti dager senere igjen krysset mållinjen først som ankerkvinne på den blandede stafetten i Otepää.

– Jeg vil jo si at jeg synes det var veldig godt å bare gå skirenn så fort som mulig etterpå, kjenne at det ikke er noe galt med kroppen min og at jeg bare er meg selv, sier hun til TV 2.

VANT I COMEBACKET: Bare tre uker etter kollapsen i Beijing, gikk Tandrevold de norske kvinnene inn til stafettgull i verdenscupen Kontiolahti. Foto: LEHTIKUVA

– Andre ting som betyr noe

Tandrevold tror skiskytterne har kjent på slitasjen etter to uvanlige år med mye restriksjoner og lite normalitet i hverdagen.

– Både om man hadde gjort det bra eller dårlig, så var nok folk slitne etter to sånne år som vi har hatt. Jeg kjenner i alle fall selv at det har vært godt å være med venner og være litt mer enn bare «skiskytteren Ingrid», liksom, forklarer 25-åringen.

Etter OL slo vintersportnasjonen Norge ring rundt den knuste skiskytterjenta. All omtanke og støttemeldinger var med på å bidra til at hun klarte å gjøre skiskyting litt mindre viktig.

– Da jeg kom hjem fra OL, så merket jeg veldig at det er andre ting enn skiskyting som betyr noe også. Det å kunne være med vennene mine, som ikke bryr seg om jeg har medalje i OL eller ikke, eller all den støtten, de snille meldingene og kjærligheten jeg fikk føle på etter OL, sier Tandrevold.

En gråtkvalt Tandrevold meddelte dagen etter jaktstarten at hun skulle reise hjem fra OL så snart som mulig. Foto: Fredrik Varfjell

– Det betydde noe mer at det var så mange som brydde seg om meg som person, og det setter jeg veldig pris på, sier hun.

Satser mot neste OL

Kalenderen viser bare starten av mai, og det er bare halvannen måned siden verdenscupsesongen ble avsluttet på hjemmebane i Holmenkollen.

Det står ikke på motivasjonen for den humørfylte Fossum-jenta, som allerede gleder seg til den nye sesongen skal starte.

– Det er ingen tvil om at alt som gikk på tverke og alt som gikk bra denne sesongen her, virkelig har motivert meg videre. Jeg er klar for å ta fatt på en ny fireårsperiode og for et nytt OL igjen om fire år, sier Tandrevold.

Skiskyttersesongen starter opp igjen med verdenscup i finske Kontiolahti 29. november. Tandrevold og resten av laget vil nok gjerne prikke formen inn mot vinterens høydepunkt, nemlig VM i Oberhof i februar.

– Jeg er i hvert fall veldig motivert for det som kommer, og er sikker på at når man går gode skirenn neste gang nå, så kommer det til å smake dobbelt så godt, erklærer Tandrevold.