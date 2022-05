Russiske styrker nærmer seg kritisk veikryss: – Vil hindre våpenleveranser

Russisk kontroll over et viktig veiskille i Øst-Ukraina kan endre den videre krigføringen og kampen om Donbas, mener ekspert.

De russiske styrkene som kjemper i Ukraina har møtt på flere utfordringer, noe som vises tydeligere og tydeligere etter over to måneder med krigføring.

Etter å ha mislykkes i å overta hovedstaden Kyiv, har de russiske styrkene brukt flere uker på å omgruppere seg og satt kursen mot den østlige delen av landet.

Selv om det kan virke som om de russiske bakkestyrkene har stått stille i litt over en uke, så tror krigsekspert at Putin vil kunne satse på en knipetangsmanøver mot de viktige byene Kramatorsk og Slavjansk.

– Dersom de russiske styrkene får kontroll over veiskillet sør fra Izium, så vil de stenge inne de ukrainske styrkene som nå kjemper harde kamper i Donbas-regionen, sier Arne Bård Dalhaug til TV 2 fredag.

JOBBET MANGE ÅR I UKRAINA: Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug har bred erfaring med å tolke krigføring. Foto: Privat

Kritisk for den videre krigføringen

– Det er ikke store avstanden mellom de to byene dersom de russiske styrkene skulle få et gjennombrudd, sier den tidligere sjefen for Forsvarsstaben.

Dalhaug er pensjonert generalløytnant i Forsvaret. I tillegg til å ha jobbet flere år i Nato, har han tilbragt tre år i Luhansk-regionen på oppdrag for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Basert på informasjon fra britisk etterretning og Institute for the Study of War (ISW), så indikerer de at russerne ikke har en styrkeoverlegenhet som gjør at de raskt kan få til et slikt angrep, sier Dalhaug.

Likevel kan det kritiske veikrysset utgjøre en stor trussel mot kampene i Øst-Ukraina, dersom de russiske styrkene utfører en såkalt knipetangsoperasjon – som betyr at de angriper fra flere sider.

På denne måten kan de ukrainske styrkene bli isolert, noe som vil være kritisk for den videre krigføringen, forklarer eksperten.

Kan begrense våpenleveranse

Fredag hevder Russlands forsvarsdepartement å ha ødelagt et stort våpenlager i Kramatorsk. I tillegg skal de ha skutt ned to ukrainske krigsfly av typen Su-25 og MiG-29 i Luhansk-regionen.

– Høypresisjons luftavfyrte missiler fra de russiske romfartsstyrkene ødela et stort ammunisjonslager brukt av en gruppe ukrainske styrker lokalisert på territoriet til Energomashspetsstal-anlegget i byen Kramatorsk, sier Igor Konashenkov i sin daglige videooppdatering, ifølge Reuters.

Han er talsperson for det russiske forsvarsdepartementet og hevder russiske styrker har ødelagt et Tochka-U taktisk missilsystem, i tillegg til ti festninger og flere områder brukt av ukrainske soldater.

– Russiske luftvernsystemer skjøt ned en Su-25 og en MiG-29 fra det ukrainske luftforsvaret i området rundt Preobrazhenne i Luhansk, og fanget også opp fire Tochka-U ballistiske missiler, sier Konashenkov.

Informasjonen er ikke bekreftet av uavhengig hold.

– De russiske styrkene prøver nok å begrense innføringen av våpenleveranser og ammunisjon vestfra, noe de igjen kan klare ved hjelp av missiler, sier Dalhaug.

Vil ødelegge viktige knutepunkt

Britisk etterretning kom nylig med informasjon om at de russiske styrkene forsøker å angripe fra Izium i Kharkiv-regionen.

– Til tross for at de russiske styrkene sliter med å bryte gjennom ukrainsk forsvar og bygge momentum, har Russland høyst sannsynlig til hensikt å fortsette utover Izium for å erobre byene Kramatorsk og Severodonetsk, skrev de på Twitter onsdag.

Denne informasjonen kom etter flere rapporter om lite aktivitet og framgang for de russiske bakkestyrkene over de siste ukene.

– Grunnen til at de angriper med missiler mot Kramatorsk, er fordi russerne ønsker å ødelegge essensielle jernbane-knutepunkter som finnes der, sier Dalhaug.

Den viktige jernbaneruten går både via Kramatorsk og Slavjansk, og er et viktig bidrag til at de ukrainske styrkene får flere våpenleveranser og forsyninger vestfra.

Vil åpne for større tilgang

– Tar de det veikrysset, så åpner det for tilgang til større veisystemer. Derfor er det viktig å holde russerne borte fra Izium og ikke la dem få den tilgangen, sier Dalhaug.

Dersom Russland klarer å overta det veiskillet, vil de kunne få to viktige veiakser mot Kramatorsk og videre inn i Donbas-regionen mot kontaktlinjen og i områdene rundt.

Da vil de ukrainske myndighetene måtte trekke ut de ukrainske styrkene, noe som igjen vil kunne føre til russisk overtagelse av det omstridte området.

– Jeg tror de ukrainske styrkene sitter på god etterretning om hvor de russiske styrkene befinner seg, så vi snakker nok ikke om en umiddelbar trussel. Men at Russland ønsker å gjøre det, er det ingen tvil om, sier Dalhaug.

– Det blir et spørsmål om hvem som raskest får på plass nok styrker til å ta offensiven hjem.