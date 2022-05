Regjeringen innskrenker friheten vår

Ekte frihet er også friheten til å gjøre dårlige valg. Ap/Sp-regjeringen mener de er bedre egnet enn det du er til å valg på vegne av deg.

Det er galt – uansett hvor gode intensjoner de har.

Sjef i eget liv

Et av Fremskrittspartiets viktigste prosjekter mens vi satt i regjeringen var at du skulle bli sjef i eget liv. Vi fjernet reguleringer, påbud og avgifter. Ene og alene var det ingen som ble merkbart friere av at de kunne kjøpe lakrispiper eller fikk lov å kjøre segway, men summen av små seiere fikk etter hvert betydning for hvordan vi kunne leve livene våre. Nemlig som vi vil.

Nå er dette mantraet endret. For vi har nå gått fra et mantra der du skal bli sjef, til at noen andre vet bedre.

Forbudene, påbudene og økningene i avgiftene kommer smygende. Det aller nyeste eksempelet er Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland som nå vil nekte deg å kjøpe Paracet på bensinstasjoner og butikker.

Dette eksempelet er langt fra det eneste. Under følger noen eksempler på inngripen som i seg selv nok ikke gjør Norge til en sovjetstat, men som gjør noe med hvordan vi får leve livene våre.

1. Nå diskuterer man i fullt alvor å innføre sukkeravgiften (igjen)

Det er lett å forstå fristelsen. Befolkningen i Norge blir tjukkere og tjukkere, da er det fristende å øke avgiftene på usunne varer. Da vil jo alle disse tjukke menneskene som angivelig ikke vet sitt eget beste bli tvunget til å spise mindre sjokolade, eller hva?

Først av alt tror jeg dette er feil. Jeg tror ikke avgifter på sukker gjør at folk spiser mindre sjokolade (hvis den ikke blir hinsides høy, selvsagt). For det andre vil en økt avgift flytte arbeidsplasser ut av landet.

Jeg er ingen sylfide selv. Jeg har valgt å leve et liv jeg blir lykkelig av. Jeg har tatt grep om egen helse, går masse, men koser meg også med mat. Det er slik jeg ønsker å leve, og det er det faktisk ingen andre som har noe med.

Det er selvsagt ikke bra at folk blir overvektige, men det er heller ikke bra at folk får Rabdomyolyse (akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Tilstanden kan oppstå hos friske personer etter en svært hard treningsøkt), men det er ingen som snakker om å innføre avgifter på gymmedlemsskap. Alt med måte.

2. Det innføres kanskje merking av alkoholholdig drikke.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utrede forslag til en ordning med advarselsmerking på alkoholholdig drikke. Ikke spesielt overraskende er Helsedirektoratets anbefaling at dette skal innføres i Norge.

Jeg har lenge omtalt Helsedirektoratet som «Helsetaliban», rett og slett fordi de fremstår fanatisk interessert i å innføre ethvert helsetiltak som regulerer folks adferd, koste hva det koste vil. Om forslaget i tillegg kan tilføre en smule skam, virker «Helsetaliban» å gi sin fulle støtte.

Jeg må vedgå at også merking av alkoholholdig drikke ikke er en stor inngripen, men det er likevel problematisk av flere grunner.

Alkohol er et lovlig produkt og et «sunt» forbruk bør ikke forbindes med skam. Det er ingen som hevder at alkohol er sunt, men det å nyte alkohol en gang i blant i godt selskap kan likevel være godt for oss.

Dette er symbolpolitikk som ikke fungerer. Selv om mye alkohol ikke er bra for verken den enkelte eller samfunnet, vet alle voksne at man ikke skal drikke når man er gravid, eller når man skal kjøre bil. De som har et skadelig forbruk får tak i alkohol uansett hvor utilgjengelig vi gjør den og hvor stygg emballasje vi setter på den.

3. Fritt behandlingsvalg fjernes og private helseaktører skal kun være tilgjengelig for de rikeste

Venstresiden har bestemt seg for å gå til kamp mot private helseaktører. Helseministeren har sågar kalt dem «lettbeinte kommersielle aktører», og det var i en sammenheng hvor de private aktørene fortalte om hvordan de har hjulpet det offentlige helsevesenet gjennom pandemien. Det er svært arrogant, spesielt i en tid hvor helseministeren har bruk for alle goder krefter – også de private.

FrP har lenge stått skulder til skulder med private aktører, ikke bare fordi vi mener at markedskreftene bidrar til mer innovasjon, bedre konkurranse og et billigere tilbud, men fordi vi ikke synes det er galt å tjene penger på å levere et godt produkt.

Skulle vi lagt venstresidens logikk til grunn skulle vi også hatt statlige klesbutikker, dagligvarebutikker og skobutikker. Det er ikke mange tiårene siden vi oppløste telemonopolet, dit tror jeg ingen vil tilbake.

Det pågår en verdikamp

Det pågår nå en verdikamp mellom de som vil at du skal velge selv og de som vil velge for deg. Enkeltvis er ikke dette tiltak som innskrenker livene våre, det er summen av dem som er problematiske.

Når regjeringen ikke stoler på folk, blir konsekvensen at vi blir mindre frie til å leve våre liv.