Klubblegende trekker seg etter kaos: – Har aldri vært så flau

Artikkelen oppdateres.

Det er kun seks uker siden han ble valgt inn som varamedlem i Vålerenga-styret. Nå har han fått nok.

Brede Csiszar åpner til nitten.no opp om hvordan han har opplevd ukene hos klubben han er så glad i.

– Det jobbes ikke etter de verdiene jeg står for eller jeg mener Vålerenga skal stå for. Det drives så fjernt fra det jeg mener er profesjonelt. Jeg kan ikke ha navnet mitt på det. Da jeg så navnet mitt nevnt i mediene i Søberg-saken ... Jeg har aldri vært så flau over å se navnet mitt i forbindelse med Vålerenga. Så har det toppet seg litt nå rundt overgangen til Alexander Bonsaksen. Da rant det over, sier han til nettstedet.

Klubblegenden Steffen Søberg fikk beskjed på telefon om at han var ferdig i klubben. Alexander Bonsaksen valgte sjokkerende nok å vrake Vålerenga, da han fikk et bedre tilbud fra Frisk Asker.

– Det er jo litt sånn at hvis du er forelska i en person, men den ikke er forelska i deg, så må man gå videre. Det er litt en sånn følelse jeg sitter igjen med, sa Bonsaksen til TV 2 om forhandlingene med moderklubben.

– Flau

– Jeg kan ikke stille meg bak noe som helst av beslutninger, ansettelsesprosesser eller kommunikasjon med spillere på og uten kontrakt, sier Csiszar til nitten.no.

– Hvordan oppleves det for deg som Vålerenga-gutt? Spør nettstedet.

– Jeg syns bare det er trist. Jeg er lei meg, men også flau over å ha vært en del av det her nå. Jeg kunne helt sikkert gjort ting annerledes selv også, men jeg sitter igjen med en vond smak i munnen. Jeg føler jeg har prøvd uten å få gehør. De kan ikke si jeg ikke har sagt fra. Nå ønsker jeg å gå ut med dette i håp om at det skal skje noe, svarer han nitten.

KRAFTSALVE: Brede Csiszar har høy status på Jordal. Nå sparer han ikke på kruttet i omtalen av hvordan klubben jobber. Foto: Hagen, Fredrik

Vålerengas ferske styreleder Arnold Nybo skriver følgende i en mail til nitten.no om kritikken han er forelagt:

– Vi tar Brede Csiszars beslutning om å trekke som seg som varamedlem til styret i Vålerenga Hockey Elite til etterretning . Hans uttalelser om styrearbeidet i klubben etter 6 ukers virke, får stå for hans egen regning og deles ikke av undertegnede som styrets leder i klubben, skriver han.

På trenerjakt

Vålerenga er på jakt etter en ny hovedtrener og sportssjef. TV 2 kunne torsdag erfare at to har takket nei til jobber i klubben.

Etter hva vi erfarer er de i dialog med Fredrik Andersson om hovedtrenerjobben.

Csiszar liker ikke måten klubben jobber på i jakten på nye ansatte.

– Uten å gå i detalj mener jeg de prosessene er under enhver kritikk. Det bør løses på en annen måte. Når man skal ansette folk i disse rollene bør man finne kandidater og ha intervjurunder med de aktuelle slik at man sammen finner de rette personene for Vålerenga, sier Csiszar til nitten.no og minner om at man også har et stort ansvar med å ivareta U20-troppen og deres støtteapparat.