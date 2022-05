Emma (19) har en sjelden diagnonse: – Hun skrek og kalte meg «hemma»

19 år gamle Emma Stadaas er født med Treacher Collins syndrom, en sjelden medfødt tilstand som fører til ulik grad av av et annerledes utseende. Tross hennes unge alder har hun vært gjennom nesten 50 operasjoner.

Oppvokst på en gård i Fusa, en time utenfor Bergen, ble dyrene hennes viktigste støttespillere i en hverdag fylt med fordommer.

– De sa at jeg så ut som et monster og at ingen kom til å elske meg, forteller hun åpenhjertig til God morgen Norge.

Treacher Collins syndrom Treacher Collins syndrom (TCS) er en medfødt kraniofacial tilstand. Syndromet kjennetegnes ved ufullstendige kinnbein, liten hake, og misdannelser av ytre ører, samt forandringer i bløtdeler og muskler i ansiktet. TCS medfører også hørselstap. De fleste med Treacher Collins vil trenge tverrfaglig behandling og oppfølging over lang tid. Operasjoner og annen behandling vil bidra til å bedre livskvaliteten til en med TCS. Nøyaktig forekomst er ukjent, men basert på et internasjonalt anslag tilsier det at det fødes omtrent ett barn i året i Norge med syndromet. Kilde: Oslo universitetssykehus

Behandlet som annerledes hele livet

Emma beskriver sin tidlige barndom som trygg og fin, men da hun begynte på skolen ble hverdagen vanskelig.

– Som barn skjønte jeg ikke selv at jeg var annerledes, jeg skjønte det ikke før noen andre påpekte det. I barnehagen var det uskyldig, men da jeg begynte på skolen utviklet det seg til å bli mobbing, både psykisk og fysisk.

Utestengt: Emma opplevde å bli utestengt og mobbet da hun begynte på skolen. Foto: Privat

På skolen opplevde Emma å bli utestengt. Hun beskriver situasjoner der medelever kunne slå henne ned i bakken og dra henne i håret.

– Jeg var jo bare et barn, så jeg tok ting lett innover meg i motsetning til nå, hvor jeg har lært å distansere meg fra det, men det klarte jeg ikke da. Det har gått veldig hardt inn på meg, og gjorde at jeg ble tilbaketrukken og sjenert. Jeg har vanskelig for å åpne meg for andre på grunn av de erfaringene jeg har opplevd.

Møtes stadig med fordommer

Emma byttet skole, men hun opplevde stadig å bli behandlet annerledes. Det er særlig én hendelse hun husker ekstra godt.

Hun gikk på ungdomsskolen og skulle til Bergen for å møte en venninne. Dagen blir beskrevet som helt vanlig, før hun skal gå forbi en gjeng med ungdommer.

– Det var en gjeng på rundt fem personer på min egen alder.

Fra tidligere negative opplevelser ble hun ikke overrasket, da de ropte etter henne.

– De begynte å rope. Det var mange kommentarer.

I lignende situasjoner forteller Emma at hun velger å gå videre uten å gi dem noe oppmerksomhet, men denne gangen var det annerledes.

– Det var en jente som skrek og kalte meg «hemma».

Den kommentaren husker hun spesielt godt. Emma ble opprørt.

– Jeg begynte å gråte.

Hun stoppet og gikk målrettet bort til gjengen, så sa hun: «Sånn der, sånt sier du ikke».

– De hadde ikke forventet at jeg skulle reagere, ikke så kraftig. Hun sa unnskyld, men jeg var så provosert og svarte: «Er du egentlig lei deg for det du sa eller fordi jeg reagerte?» også gikk jeg videre.

Knøttet og Vilmi

På gården der Emma vokste opp hadde familien mange dyr. Det var særlig to hester som betød ekstra mye.

– De var en støtte. Selv om de ikke forsto så var de der for meg. Det var veldig betryggende.

STØTTESPILLERE: Hestene Knøttet og Vilmi ble viktige støttespillere for Emma i en vanskelig hverdag. Foto: Privat

Hestene Knøttet og Vilmi ble viktige støttespillere. Hun kunne fortelle dem om det hun opplevde uten å bli dømt.

– Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten hestene. De betydde alt for meg i oppveksten og de har nok hjulpet meg mer enn hva jeg er klar over selv.

Ønsker å være et forbilde

Da Emma skulle begynne på videregående flyttet hun til Bergen.

– Da jeg ville flytte til Bergen hadde jeg en samtale med foreldrene mine, hvor de sa at jeg måtte være klar over hva jeg kunne bli utsatt for om jeg dro til byen, men jeg vil ikke at andre skal sette begrensinger for meg så jeg dro.

I dag er Emma 19 år gammel og hun opplever stadig ubehagelige hendelser med forbipasserende.

– Det hender at folk tar bilder av meg, ler og peker når jeg er ute.

VIKTIG Å SPØRRE: Emma ønsker å bli møtt med spørsmål fremfor spekulasjoner. Foto: God morgen Norge

En viktig sak for Emma er å bli møtt med respekt.

– Jeg ønsker at folk spør meg om TCS. Det er mange som ikke tør, men jeg foretrekker at man spør fremfor å sitte på avstand og sende blikk, eller ta opp telefonen og ta bilder eller spekulere.

Nå har hun flyttet fra Bergen til Moss og jobber som lærling på et av landets største dyresykehus, AniCura Jeløy Dyresykehus, i håp om å en dag studere videre til å bli veterinær.

Hun har også et stort ønske om å være et forbildet og et ansikt for sjeldne syndrom, noe hun selv manglet i oppveksten.

– Jeg hadde ingen å se opp til med samme syndrom som meg. Jeg ønsker å bidra til at samfunnet kan bli mer åpne til de som er annerledes. Jeg vil være synlig å spre kunnskap, sier Emma og avslutter:

– Jeg vil være noen som representerer mangfold. Organisasjonene for sjeldne syndrom er små. Da blir det opp til enkeltpersoner å ta det ansvaret. Det handler om å vise at alle har en plass i samfunnet.