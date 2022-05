Yulia og datteren sitter fast på akuttmottak: – Føler meg som en kasteball

Til tross for lovnadene om raskt bosetting, opplever mange ukrainske flyktninger at de blir sittende i uvisshet på akuttmottakene.

Yulia Neschadim (31) og datteren på fire år bor på et flyktningmottak i Porsgrunn.

Selv om de har blitt lovet fortgang, venter de fortsatt på å bli bosatt i en kommune slik at de kan starte livene sine her.

– Vi bare venter og venter uten å få svar, sier hun til TV 2.

Hun har opplevd at andre flyktninger, som kom i april, allerede har fått et sted å bo. Selv har familien ventet i to måneder uten at noe har skjedd.

– Ventetiden er utmattende og nedslående. Ingen kan gi svar angående bosted eller hva som vil skje i fremtiden. Det er grusomt, sier hun.

MIDLERTIDIG: Familien har bodd på et akuttmottak i Porsgrunn og ventet på å starte livene siden 7. mars. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Som å bo på internat

Neschadim og datteren har fått midlertidig opphold i et hus i Porsgrunn.

Huset består av fem etasjer, hvor hun og datteren deler en ettroms med senger, en stol og et lite kjøleskap. Familien må dele kjøkken, toalett og bad med resten av etasjen.

– Det er som å bo på internat, sier hun.

De får mat og lommepenger, men opplever at sistnevnte ikke strekker til. Godtgjørelsen for en mor med ett barn som bor på transittmottak utgjør i underkant av 160 kroner dagen.

BOLIG: Yulia og datteren på fire år deler dette rommet på mottaket. Foto: Privat

Selv om datteren får dagene til å gå i barnehage, er Neschadim bekymret.

– Datteren min er utslitt av all støyen her og av å bo på et så lite rom. Maten inneholder også mye pepper og krydder, som barn ikke spiser, så det er utfordrende for henne, sier hun.

Til tross for dette, sier Neschadim at hun er takknemlig.

– De ansatte er veldig hyggelige. Vi er veldig takknemlige for at Norge gir oss tak over hodet, sier hun.

Det er ventetiden og usikkerheten som er det største problemet.

IKKE ALENE: Ifølge oversikten fredag, venter fortsatt over 14.700 ukrainske flyktninger på å bli bosatt i en kommune. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Som en kasteball

Neschadim opplever at det er veldig utfordrende å finne informasjon som flyktning. Hun har derfor fått hjelp av de ansatte ved mottaket, som har kontaktet UDI på hennes vegne.

– Men UDI sender oss videre til IMDI, IMDI tar det videre til kommunen, og kommunen svarer ikke. Jeg føler meg som en kasteball, sier hun.

Hun har fått godkjent søknaden om kollektiv beskyttelse, men etter det har det vært stille, hevder hun.

BEGRENSET: Når man ikke kan norsk og snakker begrenset engelsk, er det vanskelig å finne informasjon om prosessene som nyankommet flyktning, forteller Neschadim. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Verken IMDI, kommunen eller de ansatte ved mottaket kan gi noen svar. Alle sier det samme – vent. Ingen har kunnet garantere at vi får opphold i kommunen vi ønsker. Generelt er det ingen som har svar, sier hun.

Familien er ikke alene om å oppleve dette. TV 2 har vært i kontakt med flere ukrainske flyktninger, som forteller at de er frustrert og fortvilet over ventetiden.

FLYTTES: Selv om familien har oppholdt seg to måneder i Porsgrunn, vil de trolig bli plassert i en annen kommune etter hvert. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– For tregt

De får støtte av organisasjonen Norsk forening for asylsøkere (NOAS).

– Bosettingen har gått for tregt, og vi er litt utålmodige. Vi har fått beskjed om at det skal gå raskere, så nå forventer vi virkelig at farten øker. Dette er så viktig for dem det gjelder, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS.

Han minner om at flyktningene er traumatisert etter å ha blitt tvunget fra hjemmene sine og flyktet fra krig.

– Vi skal huske at alle har fått livet sitt revet opp med roten, raskt og brutalt. Da er det å sitte og vente det verste som kan skje med deg. Du blir utålmodig, du blir deprimert, du lurer på hva som skjer og du får for lite informasjon, sier han.

FOR TREGT: Pål Nesse i NOAS forteller at mange flyktninger tar kontakt med dem for å spørre om hvorfor det tar så langt tid å få tilbud om bosetting. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han støtter flyktningene i at det beste for dem nå, hadde vært å kunne starte livene sine i en kommune.

– Både for voksne og barn er det viktig at man får normalitet. Det kan de få når de blir bosatt. Barna kan begynne på skole og i barnehage, de voksne kan starte på kurs eller komme inn arbeidslivet. Det er viktig at det skjer noe, og nå må det skje raskt, sier Nesse.

Avviser kritikken

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som har hovedansvaret for arbeidet med bosetting av flyktninger i Norge.

De avviser kritikken om at bosettingen går for tregt.

– Vi bosetter så mye vi kan, og vi har ansatte som gjør en fantastisk innsats og som jobber kveld og helg for at bosettingen skal gå raskt. Dette går i veldig høyt tempo, sier direktør Libe Rieber-Mohn i IMDI.

PRIORITERES: Direktør Libe Rieber-Mohn mener at bosettingen av ukrainske flyktninger skjer i et høyt tempo. Foto: Martin Leigland / TV 2

Av de 15.893 ukrainske flyktningene som har søkt om asyl i Norge, har bare 1183 av dem blitt bosatt i en kommune, viser Integrering- og mangfoldsdirektoratets (IMDI) oversikt fredag.

Rieber-Mohn viser til at ytterligere 3151 ukrainere har fått en avtale med en kommune og er i ferd med å bli bosatt.

Fakta om bosetting 15.893 ukrainske flyktninger har søkt om asyl

10.743 har fått innvilget asyl av UDI

781 har IMDI bedt kommunene om å bosette, men kommunen har ikke svart enda.

3151 har en avtale med IMDI og en kommune om bosetting, men har ikke blitt bosatt

1183 er bosatt. Tallene er fra fredag 6. mai. Kilde: IMDI og NOAS

Selv om direktøren mener bosettingen av flyktninger aldri har skjedd i et høyere tempo, har hun forståelse for at flyktningene som venter synes det er vanskelig.

– Det er ikke heldig at personer blir værende på mottak. For den enkelte som ikke har blitt bosatt, så vil man kunne oppleve situasjonen som veldig usikker og utrygg. Det beste er at man blir bosatt raskt, slik at man kan få trygge rammer rundt seg og starte hverdagslivet i Norge, sier Rieber-Mohn.

HÅPER: Selv om situasjonen til Yulia Neschadim er vanskelig, forteller hun at hun har håp og drømmer for fremtiden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Situasjonen er forferdelig

Neschadim flyktet med datteren sin, mens mannen hennes og slektningene ble igjen i Ukraina.

– Jeg savner dem veldig. Situasjonen i Ukraina er forferdelig, og jeg er veldig bekymret for dem, sier hun.

FAMILIE: Mor og datter holder sammen i Norge, men savner resten av familien i Ukraina. Foto: Privat

Hvis situasjonen i hjemlandet ikke stabiliserer seg i nærmeste fremtid, er hun innstilt på å skape et liv i Norge.

– Jeg drømmer om å flytte inn i et eget hus med datteren min, og å kunne bosette meg her og å bidra til samfunnet, sier hun.

Neschadim snakker ikke norsk, så det første hun vil gjøre er å gå på skole slik at hun kan lære språket. Deretter ønsker hun å komme inn i arbeidslivet.

– Min drøm er også at datteren min får venner i barnehagen som både snakker og forstår morsmålet hennes, sier hun.