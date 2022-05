Hun meldte seg ut av Senterungdommen: – Han ville at jeg skulle suge ham

I vår ble grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering tema i Senterpartiet, da Hilde Lengali gikk åpent ut i TV 2 og fortalte om sine ubehagelige opplevelser med tidligere Sp-leder Odd Roger Enoksen.

En uke senere måtte Enoksen gå av da VG skrev om at han som statsråd i Stoltenberg II-regjeringen hadde en seksuell relasjon til en ung kvinne.

Nå diskuterer partiet en revidering av varslingsinstituttet. Senterkvinnene krever at en kvinne skal være med på å håndtere varsler i partiet.

– Ugreie seksuelle tilnærmelser

TV 2 har kontaktet 100 personer som har hatt ulike sentrale roller i Senterungdommen fra 2005 til 2020, og hatt samtaler med 70 av dem som har svart på åpne spørsmål om sine opplevelser i ungdomspartiet.

Den store majoriteten har utelukkende gode minner fra sin tid som politisk aktiv, og har ikke opplevd noe de har oppfattet som ugreit. Tiden i ungdomsorganisasjonen beskrives som lærerik og gøy, hvor selv de yngste følte seg helt trygge og tatt på alvor.

Men en del har også opplevd overtramp, og flere av disse er kritisk til partiets håndtering.

NY OG ELDGAMLE: På Senterungdommens kurshelg Vårslepp var alle medlemmene i ungdomsorganisasjonen invitert. Foto: Aage Aune/ TV 2

Vårslepp

I mars 2016 ble Senterungdommens «Vårslepp» arrangert på Sundvolden Hotel i Buskerud, der 145 senterungdommer deltok. Arrangementet ble beskrevet slik den gangen:

«Vårslepp er ei årleg kurshelg som passar for alle nivå! Hit kjem både splitter nye og eldgamle medlemar for påfyll av kunnskap, nye kjentskaper og gode opplevingar.»

Men for en 18-åring var det ikke bare gode opplevelser i vente.

På dagtid var det swingkurs for ungdommene. Der ble jenta som da gikk på videregående, paret opp med en over 10 år eldre mann, forteller kvinnen til TV 2 i dag.

På kvelden skal mannen ha tatt kontakt for å prate.

– Vi satt og prata litt, men det var mye støy, musikk og fyll, så han foreslo at vi kunne prate videre på hotellrommet, forteller kvinnen.

18-åringen ble med opp for å prate videre.

– Tok meg i skrittet

Men da de to kom opp på hotellrommet var det tydelig at det ikke bare var en prat den betydelig eldre mannen var interessert i, forteller hun.

– Der tar han fram tissen sin og ville at jeg skulle suge ham. Det sa jeg nei til, sier kvinnen til TV 2.

Ifølge henne gir han seg ikke der.

– Han presset videre og ville at jeg bare skulle gjøre det litt. Jeg sa nei igjen. Da kler han på seg, men prøver å kysse meg. Han tok på meg både i skrittet og på puppene, sier hun.

MENER HUN BLE PRESSET: Kvinnen, som da var 18 år, mener den over ti år eldre mannen presset gjentatte ganger om oralsex, før han ga seg. Mannen sier han ikke kjenner seg igjen i kvinnens beretning. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun forteller at hun fortsetter å si nei.

– På et tidspunkt hadde jeg sagt nei såpass mange ganger at han ga seg, og jeg gikk på mitt eget hotellrom, sier hun.

I Messenger-meldinger TV 2 har fått framlagt, beklager mannen oppførselen sin til 18-åringen mandagen etter den aktuelle helgen, uten at detaljene i episoden kommer fram.

TV 2 har presentert kvinnens historie til mannen, som i et skriftlig svar sier:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene som blir frem lagt. Ønsker ikke å kommentere noe ut over det.»

På spørsmål om hva mannen ikke kjenner seg igjen i, sier han at han ikke ønsker å kommentere dette.

Oppfordrer til endring

Kvinnen forteller at dagen etter ble vanskelig.

– Jeg var ekstremt skamfull.

Hun forteller at hun forsøkte å ta episoden opp med sin nærmeste fylkesleder i ungdomspartiet, men det var vanskelig å finne ordene, og at fylkeslederen derfor ikke fikk hele bildet.

– Det ble mer en «fylla har skylda»-prat. Det hadde ikke noe med fylkeslederen å gjøre at det ble sånn, men seksuell trakassering var ikke et tema den gangen, sier kvinnen.

TV 2 har snakket med den tidligere fylkeslederen som ikke husker samtalen for seks år siden. Vedkommende ble først informert om hele historien flere år senere.

– Jeg vet i hvert fall at jeg ikke fikk hele bildet av alvorlighetsgraden i dette denne gangen, eller hvem det gjaldt, og jeg synes det er synd at hun kjente på at hun ikke orket å fortelle meg alt den gangen, sier den tidligere fylkeslederen.

Vedkommende mener også at seksuell trakassering ikke var et tema i organisasjonen på den tiden, og at det uansett var uklart hva man skulle gjøre med slike opplysninger.

– Vi fikk ingen informasjon som fylkesledere om at dette var noe vi skulle være spesielt bevisst på, eller hvem vi skulle ta opp den type episoder med.

OPPFORDRER TIL ENDRING: Kvinnen som var 18-åringens nærmeste fylkesleder, mener varslingskanalene den gangen var helt ukjente, og mener partiet i dag bør sikre at flere personer tar imot varsler. Foto: Aage Aune/ TV 2

Den tidligere fylkeslederen håper nå Senterpartiet bedrer varslingsinstituttet.

– Det er bra om flere personer kan ta imot varsler, gjerne også en kvinne. Det bør kanskje være noen med et nytt blikk på temaet, som også har fått opplæring i temaet utenfra organisasjonen.

Svarer

I dag er det generalsekretær Knut M. Olsen som håndterer varslingssaker i Senterpartiet. Han skal også alltid informeres om varsler i senterbevegelsens øvrige organer.

Generalsekretæren svarer i skriftlige kommentarer hvor han viser til at de som har ugreie opplevelser kan henvende seg til flere enn ham.

«I forbindelse med Meetoo ble det iverksatt en større gjennomgang av de etiske retningslinjene i alle partier og det var tett kontakt mellom partiene i dette arbeidet. Senterpartiet, i samarbeid med Senterungdommen og Senterkvinnene utarbeidet nytt etisk regelverk i 2018. Dette ble vedtatt av landsstyret etter omfattende høring ute i organisasjonen.

Her presiseres det at det kan varsles om uønskede hendelser til ulike nivåer i partiet, og som utgangspunkt må saker kunne varsles til ansvarlig leder i det organ som er berørt. I tilfeller der det ikke er naturlig å varsle til nærmeste leder kan generalsekretær kontaktes direkte.»

Han viser videre til at han kan få juridisk bistand av andre for å få hjelp utenfra organisasjonen til å håndtere varsler.

Meldte seg ut

Men 2016 var året før metoo-bølgen kom til Norge, og to år før Senterpartiets reviderte etiske retningslinjer.

– Det var åpenbart en grov episode, og en klar maktubalanse mellom oss og et stort alderssprik, men den gangen var jeg ikke klar over at det var noen varslingskanaler for oss hvis det skjedde noe, sier den daværende 18-åringen.

Opplevelsen preget henne, og kort tid etter meldte hun seg ut av ungdomspartiet.

– Dette var ikke den eneste grunnen, men sterkt bidragsytende til at jeg landet på det.

10 prosent-regel

Selv om det ikke var klare retningslinjer på den tiden, hadde ungdomspartiet en fast regel om at 10 prosent av de sentrale senterungdommene skulle holde seg edru under arrangementer.

Dette for å ha en trygg kontaktperson hvis noe skulle oppstå, og noen som var kjørbare dersom det oppsto en krisesituasjon.

Mange av de TV 2 har snakket med peker på at 10 prosent-regelen ble strengt praktisert.

Flere forteller også om at mindreårige hadde egne armbånd som markerte at de var under 18 og ikke skulle skjenkes alkohol.

Mens andre beskriver en svært fri festkultur, der det ble sett mellom fingrene på at mindreårige drakk i skjul.

Følte seg presset av Sp-topp

En tidligere senterungdom TV 2 har snakket med tenker den frie festkulturen henger tett sammen med at senterungdommene i større grad enn i andre partier, kommer fra en bygdekultur der det er normalisert å begynne å feste tidlig.

– På bygda er det ikke uvanlig at man får feste og drikke alkohol når man har blitt konfirmert, forteller han. ­­­­­­­­­­

Flere tidligere senterungdommer TV 2 har snakket med har reagert på drikkekulturen.

REAGERER PÅ DRIKKEKULTUR: Senterpartiet var samlet til landsmøte i Haugesund i 2015. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

En av dem valgte konsekvent å holde seg edru på arrangementer der Senterungdommen og Senterpartiet var samlet for å beholde kontroll der voksne ble berusa.

– Jeg husker spesielt et landsmøte i Haugesund i 2015 da jeg hadde blitt 19 år. Da var det en Sp-topp som uttrykte seg kritisk til at jeg ikke drakk. For meg var det en vanskelig opplevelse fordi jeg da følte at jeg ikke var en del av gjengen, forteller vedkommende til TV 2.

– Mer åpenhet

I 2018 ble Senterpartiets etiske retningslinjer revidert.

Men i kjølvannet av Enoksen-saken ser altså partiet på behovet for nye forbedringer.

Den unge kvinnen som meldte seg ut kort tid etter «Vårslepp», mener det er bra om det nå kommer en oppvask.

– Det er en tydelig ukultur der som bør tas tak i, sier hun.

En revidering av partiets varslingsinstitutt skal opp på sentralstyremøtet i juni, der kravet om at begge kjønn skal være representert inngår.

En endelig avgjørelse tas først på landsstyremøtet i oktober.