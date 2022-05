At politi og Statens vegvesen oppdager falske førerkort når de har kontroller, er ikke veldig sjeldent. Ofte handler det om utenlandske førere av tyngre kjøretøy, som har «trikset» litt for å skaffe seg førerrett de egentlig ikke har.

Det Bjørn Uno Rogneby og teamet hans i Vegvesenet oppdaget på Romerike denne uken, var imidlertid av en litt annen karakter. De kom nemlig over et førerkort som opplagt var falskt. Og forklaringen på det var rimelig spesiell.

Dette skriver Rogneby i kontrollrapporten:

Ukens «du skal høre mye før ørene faller av»: Føreren hevdet at han hadde glemt førerkortet sitt i England, det var så mye styr med å få sendt det til han i Norge, så han valgte å kjøpe et falskt førerkort på nettet.

Flere førerkort-problemer

Det falt naturligvis ikke i god jord. Føreren av varebilen fikk på ingen måte kjøre videre. I stedet ble det anmeldelse for dokumentfalsk og kjøring uten gyldig førerrett.

Passasjeren satt på bilbeltet, det kostet 1.500 kroner. Foto: Statens vegvesen.

Tre kvelder med kontroller på Romerike avdekket litt av hvert av andre ting også. Én annen som fikk førerkort-problemer var en serbisk sjåfør av et vogntog fra Slovakia. Her hadde førerkortet gått ut, dermed ble videre kjøring ikke tillatt sjåføren fikk et gebyr på 5.000 kroner.

Det ble også avdekket flere brudd på kjøre- og hviletid.

Ble tatt igjen

En norsk varebil med fører fra Litauen fikk også bråstopp i kontrollen. Her viste det seg at varebilen var begjært avregistrert på grunn av manglende omregistrering. Sjåføren hadde heller ikke førerrett og ble tatt for samme forhold på Jessheim for cirka ett år siden. Nå ble han anmeldt.

Passasjeren i en norsk varebil pådro seg også 1.500 kroner i gebyr. Vedkommende satt på bilbeltet, i stedet for å bruke det på reglementert måte. Dermed var det ingen bønn.

