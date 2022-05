Eksperten mener Putin kan foreta seg noe radikalt

General Sverre Diesen mener kontroll over stålverket Azovstal i Mariupol vil være en liten, men viktig seier for Russland.

Russland planlegger å ta kontroll over det beleirede stålverket Azovstal i Mariupol innen mandag 9. mai, hevder den ukrainske regjeringen.

Omkring 200 sivile skal fremdeles befinne seg i stålverket.

9. mai er dagen Russland markerer seieren over Nazi-Tyskland i 1945, og datoen er dermed symboltung for president Vladimir Putin.

– Nå er dette dobbelt symboltungt fordi Putin jo hevder at det er nazismen de slåss mot også i Ukraina, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til TV 2.

SYMBOLTUNG DAG: General Sverre Diesen mener det settes høyt i Russland å kunne vise til militære resultater 9. mai. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Liten seier

Diesen mener Russland hadde ønsket å ha en større fremgang å vise til i Ukraina innen 9. mai, når den store militærparaden skal vises fram.

– Det tar seg unektelig dårlig ut med en enorm militærparade når det samme militærvesenet står til halsen i problemer, og tydeligvis ikke greier å løse den oppgaven som de skulle ha alle forutsetninger for, sier Diesen.

Derfor mener han, i likhet med den ukrainske regjeringen, at Russland ser på det å få kontroll over stålverket i Mariupol innen mandag som viktig.

– Det er en veldig liten seier tatt i betraktning alle de ressursene russerne har satt inn, men noe kommer de sikkert til å trenge, og da er vel det det meste de kan håpe å oppnå.

Fortsetter offensiv

Ifølge britisk etterretning forster russike styrker i Mariupol som bakkeoffensiv mot stålverket for andre dag på rad.

Dermed fortsetter offensiven til tross for russiske uttalelser om at de kun ønsker å isolere stålverket, ifølge en uttalelse fra det britiske forsvarsdepartementet, gjengitt hos The Guardian.

Ifølge britenes etterretning koster innsatsen ved Azovstal russerne, både i form av personell og ammunisjon.

– Mens den ukrainske motstanden fortsetter i Azovstal, kommer russiske tap til å fortsette å øke, noe som vil skape frustrasjon for deres operasjonelle planer i det sørlige Donbas, heter det.

RØYK: Bildet fra torsdag 5. mai viser røyk fra stålverket Azovstal i Mariupol. Det har blitt rapportert om harde kamper på stålverket. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

– Putin er i et hjørne

Så lenge Russland ikke greier å gjøre betydelige fremskritt i Ukraina, mener den tidligere forsvarssjefen at presset ligger på dem.

– Forskjellen på Ukraina og Russland er at Russland må vinne militært for å vinne politisk. Ukrainerne behøver bare å hindre russerne i å vinne, så har de vunnet politisk.

Diesen mener dette kan gjøre at Putin havner i en desperat situasjon.

– En sånn situasjon som vi har nå, ville i Vesten ført til at Russland ville innsett at man måtte løse dette med forhandlinger. Putin er i et hjørne hvor han ikke uten videre trekker den konklusjonen, sier han.

– Han kan være like tilbøyelig til å trekke en konklusjon i retning av å foreta seg noe enda mer radikalt.

PARADE: Militærparaden 9. mai er viktig for Putin. Bildet er fra paraden i 2021. Foto: Mikhail Metzel / AP / NTB

– Vil bli gjengjeldt

Onsdag opplyste russiske myndigheter at landets styrker har gjennomført en simulert øvelse med raketter som kan utstyres med kjernefysiske stridshoder.

Diesen tror fremdeles atomvåpen-terskelen er høy i Kreml.

– Med en person som Putin i denne situasjonen så kan man ikke si kategorisk nei til noe som helst, men jeg tror fortsatt ikke han vil gjøre det. Han er omgitt av mennesker som tross alt vil fraråde han fra det.

ATOMRAKETT: Russland testet raketter som kan frakte atomvåpen onsdag. Bildet er fra en lignende test i april. Foto: AP / NTB

Han mener Vesten nå har en viktig jobb i å kommunisere til Russland hva som vil bli konsekvensene om han skulle ty til atomvåpnene.

– Den farligste situasjonen er at Putin ikke forstår at det vil bli gjengjeldt. Ikke nødvendigvis med samme type våpen, men at det vil bli gjengjeldt på en måte som er helt ødeleggende for ham og regimet, sier Diesen.

– Det må han ikke tvile på.