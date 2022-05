Nordic Mining får endelig driftstillatelse ved Førdefjorden - miljøkravene skjerpes

Samtidig skjerper næringsministeren miljøkravene i driftskonsesjonen og ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig. Det har vært viktig for meg å gå så langt som mitt handlingsrom tillater, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Gruveselskapet sier i en børsmelding at avgjørelsen er som forventet.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette er det nå endelig avklart, som forventet. Det representerer den endelige tillatelsesmilepælen for Engebø Rutil- og Granatprosjekt. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

SV krever full stans

Natur og ungdom har de siste dagene aksjonert ved Førdefjorden for å stanse anleggsarbeidet.

Samme dag som Nordic Mining får driftstillatelsen ved Førdefjorden endelig godkjent, krever SV at anleggsarbeidet stanses.

Regjeringen sier fredag at de strammer inn på miljøkravene i driftskonsesjonen, men SV mener dette ikke er nok.

Bruker fjorder til avfallsdeponier

– Nå må regjeringen gripe inn og stanse det pågående anleggsarbeidet til gruveselskapet Nordic Mining ved Engebøfjellet i Vevring. Regjeringen må kreve at de nye utredningene de ber om, er på plass og grundig gjennomgått før gruveselskapet eventuelt kan fortsette. Stanses ikke arbeidet, har ikke utredningene som skal gjøres, noen verdi, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han påpeker at Norge i dag er ett av to land i verden som fortsatt bruker fjorder til avfallsdeponier.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier Haltbrekken.