Strømselskaper hevdet å være billigst – får milliongebyr

Strømselskapene Agva Kraft AS, Nordlysenergi AS og Motkraft AS straffes med bøter fra forbrukertilsynet for å ha hevdet å være billigst uten å kunne dokumentere det.

Det opplyser Forbrukertilsynet på sine sider.

De tre selskapene får henholdsvis bøter på 1,5 millioner, én million og 400.000 kroner.

To av selskapene - Nordlysenergi og Agva Kraft - må også betale en tvangsmulkt på 500.000 kroner for hver uke de eventuelt fortsetter å komme med udokumenterte påstander om å være billigst.