Rev brøt seg inn i dyrehage og drepte 25 flamingoer

Smithsonians National Zoo i USA fikk et ublidt møte denne uken da en rev brøt seg inn i innhegningen til flamingoene i dyreparken.

Dyrepasserne i Smithsonians National Zoo i Washington fikk mandag en ekstra hard start på uken.

En vill rev har bitt seg gjennom gjerdet til flamingoene i parken. Den sultene revnen blir nå beskylt for å ha drept 25 amerikanske flamingoer. Det opplyser dyreparken selv i en pressemelding.

En stjertand måtte også bøte med livet mandag.

I tillegg til de drepte fuglene ble tre flamingoer skadd i den tragiske hendelsen. De blir nå behandlet ved parkens veterinærklinikk.

– Hjerteskjærende

Innhegningen til fuglene i parken er under oppussing, og dermed stengt for publikum.

Innhegningen var blant annet hjemmet til 74 flamingoer.

De gjenlevende flamingoene har nå blitt flyttet innendørs. Endene er flyttet til et trygt og avlukket område utendørs.

– Dette er et hjerteskjærende tap for oss og alle som bryr seg om dyrene våre, skriver Brandie Smith fra Smithsonians National Zoo.

– Gjerdet vi brukte har bestått inspeksjonen og er brukt i andre dyreparker i landet. Fokuset vårt nå er at dyrene som er igjen skal ha det så bra som mulig, skriver Brandie.

Hull i gjerde

Dyreparken opplyser at ansatte i parken går sikkerhetsrunder flere ganger om dagen, for å sjekke at alt stemmer. Den siste sikkerhetsrunden utenfor fuglehuset ble gjort 14:30 den 1. mai.

Det ble ikke funnet noe bekymringsverdig.

Men på morgningen 2. mai fant dyreparkens ansatte et hull på en størrelse med en softball i metallnettet som går rundt fuglehuset.

Dyreparken har nå forsterket dette metallgjerdet fra 2017. I tillegg er det satt ut feller rundt innhegningen for å fange rovdyr. Det er også satt opp en infrarød sensor som blir aktivert av bevegelser. Denne sensoren er ment for å fotografere aktivitet på nattestid.