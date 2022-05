Pappa Hauge etter Europa League-bragden: – Det er derfor han driver med det her

– Dæven nå tar det av her! Dette er helt vanvittig! Nå er det plutselig like mange på banen som på tribunen, sier Jan Ingvald Hauge til TV 2 over telefonen like etter at Eintracht Frankfurt ble klare for Europa League-finalen.

Etter gjentatte forsøk på en dialog over telefonen kom pappa Hauge seg innendørs etter å hørt over 50.000 jublende glade hjemmesupportere ferie.

Han har akkurat sett sønnen sin spille en viktig rolle i hjemmelagets avansement til finalen i den europeiske turneringen. Jens Petter Hauge var nemlig i en duell med Aaron Cresswell som endte med at West Ham-spilleren ble utvist.

– Jens Petter scoret ikke det avgjørende målet i dag, men jeg kunne ikke ha bedt om en flottere sønn. Jeg har heldigvis to sønner og en datter som jeg er like stolte over. Jeg er veldig glad for at Jens Petter får oppleve det her, sier en far i eufori.

Han forteller at dette er stort for alle spillerne. Jens Petter har ved flere anledninger pratet varmt om det solide samholdet i spillergruppen, ifølge pappa Jan Ingvald.

Etter kampen forteller også Jens Petter Hauge til Viaplay om hvordan det hele opplevdes. Han beskriver det hele som en fantastisk aften fra første sekund.

Pappa Hauge forteller også at det ikke er tvil om at det betyr mye for supporterne og byen også. Etter kampen så han flere tusen storme banen i gledesrus for å feire Europa-bragden.

– For Jens Petter så er det å få en anledning til å spille slike kamper mot West Ham og Barcelona foran 50.000+ utrolig stort. Det er derfor han driver med det her, sier han.

For egen del beskriver han opplevelsen som stor. Han forteller at for de som står Jens Petter nærmest og vet om interessen han har hatt gjennom årene så betyr dette litt ekstra.

STORMET BANEN: Flere tusen supportere stormet banen etter at Eintracht Frankfurt sikret seg en plass i Europa League-finalen. Foto: KAI PFAFFENBACH/Reuters.

– At han skal få leve ut drømmen på denne måten er stort for oss som har fulgt ham opp gjennom årene. Det er dette han har drømt om. Han liker de store kampene.

– Kan du si noe mer om hvorfor han nå klarer å leve ut drømmen sin?

– Det er utrolig mange dyktige spillere i Bodø og i Norge ellers. Men når en skal opp på dette nivået så er det ikke bare i beina det skal sitte. Man må være topptrent og i tillegg være sterk mentalt. Det Jens Petter har vist er et bevis på den jobben han har lagt ned og jeg kunne ikke ha vært stoltere enn jeg er nå, sier han og skyter inn:

– Det er ikke så mange hvert år som kommer så langt i Europa League. Det er noen få som får oppleve dette. Og en siste ting... Det her er bare begynnelsen for Jens Petter.

22-åringen sier selv at han dette blir hans første finale og at han tror det blir sin største kamp hittil i livet. På spørsmål om hvordan natten blir med tanke på søvn og feiring blir nettopp far nevnt.

– Klokken er jo allerede halv tolv. Det blir vel et par timer før man kommer seg hjem. Pappa er her så jeg skal møte han først så skal jeg prøve å få sove litt etter det, sier Jens Petter Hauge til Viaplay.