Hauge fikk West Ham-spiller utvist - til finale i Europa League

Kampen var kun 19 minutter gammel da det smalt. En lang ball ble slått i bakrom mot Jens Petter Hauge som virkelig kunne sendt hjemmesupporterne til himmels. Aaron Cresswell brukte både armer og bein for å hindre nettopp det.

Det hele endte med at Hauge gikk i bakken og dommeren gikk i lomma. Fargen på kortet var rødt og dermed var et godt utgangspunkt for Eintracht Frankfurt blitt til en strålende utgangspunkt.

I første kampen ledet nemlig tyskerne 2-1 etter en imponerende seier i London. Det var nok noe som øynet håpet til hjemmefansen i Tyskland. Blant dem var far til Jens Petter Hauge, Jan Ingvald Hauge som la dette ut på Twitter før kampen:

Temperaturen steg i takt med minuttene. Et lite kvarter før kampslutt ble det opphetet stemning på sidelinjen. Det med West Ham-manager David Moyes i hovedrollen. Skotten raste på sidelinjen i det han sparket bort en ball og kom med flere meldinger i retning hjemmelagets benk. Det hele endte med at Moyes ble vist det røde kortet i tillegg til at én på hver benk fikk et gult kort hver.

Hjemmelagets spillere klarte å holde hodene kalde og dermed klarte de å holde på ledelsen kampen ut. Dermed er Eintracht Frankfurt klare for finale i Europa League.

RØDE-JENS: Jens Petter Hauge fikk ikke bare Aaron Cresswell utvist. Han var også førstemann borte hos David Moyes i det han fikk det røde kortet. Foto: PETER CZIBORRA

Møter Rangers i finalen

Samtidig som Eintracht Frankfurt leverte varene i Tyskland var det et annet tysk lag som slet i den andre semifinalen. RB Leipzig var nemlig på besøk i Skottland for å møte Rangert. Leipzig ledet 1-0 fra første kamp, men de blåkledde skottene ledet 2-0 til pause i kamp nummer to etter mål av James Tavernier og Glen Kamara.

I andre omgang reduserte Christopher Nkunku for Leipzig og dermed var lagene like langt med 2-2 sammenlagt.

Ti minutter før slutt satt den imidlertid nok en gang for Rangers da John Lundstram satte ballen i nettet. Dermed blir finalen mellom Rangers og Eintracht Frankfurt.

I Conference League ble det også avgjort hvem som skal møtes i finalen. Roma og Leicester spilte 1-1 i den første kampen, men torsdag kveld sikret først Tammy Abraham for 1-0 til Roma.

Dermed er laget som slo Bodø/Glimt ut av turneringen i kvartfinalen klar for finalen. Der møter de nederlandske Feyenoord med Fredrik Aursnes og Marcus Holmgren Pedersen i stallen.