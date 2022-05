Louisiana vil kategorisere abort som drap

En lovkomité i den amerikanske delstaten Louisiana har fremmet et lovforslag som vil medføre at en kvinne som tar abort, kan bli tiltalt for drap.

Lovforslaget ble vedtatt i komiteen, med syv mot to stemmer, selv om minst en av lokalpolitikerne som stemte for loven, vedgår at den er i strid med USAs grunnlov.

– Vi kan ikke vente på høyesterett, sier kongressmann Danny McCormick, som har forfattet lovforslaget, til USA Today.

USAs høyesterett ser ut til å omgjøre Roe v. Wade-dommen allerede i juni, noe som vil åpne for at delstatene i landet selv kan bestemme abortlovgivningen. Dette vil gjøre det enda vanskeligere for mange amerikanske kvinner å ta abort, ettersom flere delstater allerede er innstilt på å innføre strengere lover.

I Louisiana har man vedtatt en lov som slår inn dersom Roe v. Wade blir omgjort. Denne ventende loven vil gi leger og andre som bistår til en abort opp mot ti år i fengsel. Den straffer imidlertid ikke kvinnen som tar abort.

Det vil den nye loven gjøre, dersom den blir vedtatt.

Lovforslaget til kongressmann Danny McCormick inneholder ingen unntaksbestemmelser.

– Denne sier at folk kan bli tiltalt for drap for enhver handling de tar mot sin egen graviditet, sier abortrettighetsekspert Ellie Schilling.

Lovforslaget skal nå debatteres i Representantenes hus i Louisiana.