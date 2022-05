Karine Jean-Pierre erstatter Jen Psaki

USAs president Joe Biden annonserte i dag at Karine Jean-Pierre har blitt forfremmet til stillingen som assistent for presidenten og Det hvite hus' pressesekretær.

– Jeg er stolt av å kunne meddele at Karine Jean-Pierre vil tjene som Det hvite hus' neste pressesekretær, sa Biden torsdag.

Han la til at Jean-Pierre vil medbringe erfaring, talent og integritet som er viktig i den krevende jobben.

– Jill og jeg har kjent og respektert Karine i lang tid, og hun vil bli en sterk stemme som taler for meg og administrasjonen, fortsatte Biden.

Han roste Psaki for å ha satt standaren, og takket henne for å kommunisere direkte og sannferdig til det amerikanske folk – med en god dose godt humør.

Jean-Pierre har allerede i lang tid vært rådgiver for Biden, og har hatt flere kommunikasjonsroller under hans administrasjon. Tidligere har hun også fungert som regional politisk direktør for Det hvite hus' kontor under Obama-Biden-administrasjonen, og hun har også vært politisk kommentator i NBC.