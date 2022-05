Kvinne kjørt over av egen bil

Politiet i Innlandet melder at en kvinne har blitt kjørt over av sin egen bil.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.48.

– Vi vet ikke annet enn at hun på en eller annen måte havnet under egen bil, og at hunble kjørt over av bilens hjul, forteller operasjonsleder Kristian Bjaanes hos politiet i Innlandet til TV 2.

Ambulanse og politi rykket ut.

– Da vi ankom, var hun bevisst og tilsnakkendes, forteller Bjaanes.

Kvinnen er kjørt til Gjøvik sykehus.

Politiet vil etterforske hvordan ulykken kunne skje.