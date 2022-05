Russer til TV 2: – Som å leve i et fengsel

WASHINGTON D. C. (TV 2): Maksim (45) har lenge vært kritisk til Putin, men nå mener han situasjonen i Russland er verre enn noen sinne. Krigen mot Ukraina har lammet all opposisjon blant russere.

Det er han som først tar kontakt med meg, gjennom en kryptert meldingstjeneste.

Vi har møtt hverandre før, på den tiden det var lettere å uttrykke sin mening i Russland. Nå er Maksim opptatt av å formidle at ikke alle i Russland har gått fra forstanden.

– Den gale diktatoren har startet krig i hjertet av Europa og bragt verden til terskelen av atomkrig. Jeg og mine venner er fullstendig imot denne aggresjonen som russiske medier skammelig nok kaller en «spesialoperasjon», sier han til TV 2.

Møtes på nettet

Alle medier i Russland er nå underlagt streng sensur. En ny lov kan gi fengselsstraff til dem som kaller «spesialoperasjonen» en krig.

Det er umulig å demonstrere. Da blir man pågrepet umiddelbart, forteller Maksim, som har vært en aktiv opposisjonsfigur i det nordlige Russland i flere år.

– Folk er livredde. Jeg skriver det jeg mener på sosiale medier og snakker med mine venner. Det er viktig for meg at mine nærmeste vet hva jeg mener. Det er her hos oss at fascismen har blomstret opp, ikke i Ukraina.

FORBUDT: Dagen da Russland gikk til full krig mot Ukraina, 24. februar, tok tusenvis av mennesker til gatene for å demonstrere. Aksjonene ble slått brutalt ned av myndighetene. Foto: NTB Scanpix

Jeg spør om det ikke er farlig å legge ut innlegg med motstand mot krigen på nettet.

Maksim er sikker på at myndighetene også overvåker sosiale medier, men at de foreløpig lar folk snakke ganske fritt på de russiske digitale foraene VK og Odnoklassniki.

Facebook har russiske myndigheter stengt tilgangen til.

– På VK hender det at de blokkerer de mest radikale innleggene, og de som går til harde angrep på myndighetene eller oppfordrer til ulovligheter. Men de arresterer deg ikke for å si meningen din der. I alle fall ikke foreløpig, sier Maksim.

Umulig å anslå støtte

En fersk meningsmåling viser at hele 74 prosent av russerne støtter Putins krigføring i Ukraina.

Men dette tallet er sannsynligvis alt for høyt. Undertrykkelsen av motstemmer er nå så omfattende i Russland, at forskere tror folk ikke tør å si sin virkelige mening når de blir oppringt for å delta i spørreundersøkelse.

Maksim mener det også er et problem at folk blir ført bak lyset av den offisielle propagandaen.

– De er blitt omgjort til zombier. Spesielt den eldre generasjonen som ikke har andre kilder til informasjon enn de statlige massemediene.

Nektes utreise

Maksim er en av dem som lenge hadde håp om at Russland skulle gå i en mer demokratisk retning.

Nå er alt håp borte.

– Putin lurte oss alle. Og etter 24. februar har situasjon blitt enda verre, sier han.

– Det er som å leve i et fengsel.

De siste årene har hundretusener av russere forlatt landet sitt, mye på grunn av mangelen på frihet.

Maksim har fått utreiseforbud. Han skylder nemlig husleie for leiligheten der han bor.

– I Murmansk må man nå betale 10 000 rubler i måneden (journ. anm: Omlag 1500 kroner) for en toroms leilighet. Hvis man kommer på etterskudd, vokser gjelden og så kommer namsmannen og nekter deg utreise. For meg er dette virkelig som å sitte i fengsel.

DYRT: I Murmansk koster det nå rundt 30 prosent av en gjennomsnittlig månedsinntekt å leie en toroms leilighet. Det er for dyrt for mange, og betaler man ikke blir passet inndratt. Foto: Privat.

Mange russere sliter økonomisk for tiden. Etter at sanksjonene slo inn er alt blitt dyrere, og rubelen mindre verdt.

Gjennomsnittlig månedslønn i landet ligger på bare 5000 kroner.

Maksims husleie utgjør dermed nesten 30 prosent av en vanlig inntekt.

Forsøker å holde frykten i sjakk

Maksim har likevel et lite håp om at ting snart kan endre seg.

NÅDELØS: President Vladimir Putin invaderte Ukraina for å bekjempe fascisme, men det er Russland selv som sliter med fascisme, mener opposisjonelle Maksim. Foto: SPUTNIK /NTB

Etter hvert som krigen trekker ut i tid og Putin ikke kan vise til noen seire på slagmarken, vil flere vende seg mot den russiske presidenten, tror han.

– Folk vil med tiden forstå at de tok feil når de støttet ham, at Putin faktisk har startet en krig som vil gå ut over alle russere, sier Maksim.

– Er du ikke redd for selv å bli arrestert, selv om du sier det du mener bare til din egen vennekrets?

– Jeg forsøker ikke å være redd. Jeg tenker på at de som har vært nødt til å dra i krigen har det verre.

Han mener det nå er viktig at opposisjonelle som ham selv blir værende i landet, fremfor å flykte.

– Noen må bli værende for å protestere mot det som skjer. Og for meg er det viktig å formidle til omverdenen at slik vi har det her nå, er det umulig å leve. Derfor, selv om det er fryktelig her, må vi gjøre det vi kan for å stanse denne krigen, sier Maksim til TV 2.