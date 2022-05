Abramovitsj slår tilbake mot rykter

I en uttalelse avfeies det at den russiske oligarken har endret betingelsene for salget av Chelsea i siste liten.

– Mr. Abramovitsj har ikke spurt om at et lån skal bli tilbakebetalt til ham. Slike påstander er falske, sier en talsperson for Roman Abramovitsj i en uttalelse publisert på Chelseas nettsider.

Tidligere denne uken ble det meldt at salget av Premier League-klubben hadde støtt på et hinder.

The Times var blant avisene som skrev at det skyldtes frykt om at Abramovitsj prøvde å gå tilbake på løftet om å avskrive en gjeld på 1,6 milliarder pund, som tilsvarer i overkant av 18 milliarder kroner.

Abramovitsjs talsperson slår også tilbake mot påstander om at russeren skal ha økt prisen på klubben i tolvte time.

Der slås det også fast at klubbens russiske eier, som er blitt ilagt sanksjoner av britiske myndigheter, ikke har endret intensjonene om å gi inntektene av Chelsea-salget til veldedighet.

Onsdag ble det meldt, blant annet av Sky Sports, at London-klubben hadde avvist et bud på om lag 50 milliarder kroner fra Ineos-toppen Sir Jim Ratcliffe.

Kanalen hevdet samtidig at et konsortium med den amerikanske businessmannen Todd Boehly i spissen var utpekt som foretrukken kjøper. De skal ha fått en frist ut uken på å ferdigstille en avtale for å kjøpe klubben.

At man fortsatt ikke har fått en avklaring på eiersituasjonen, har skapt frustrasjon i Chelsea-leiren.

Manager Thomas Tuchel innså i april at de kommer til å miste nøkkelspilleren Antonio Rüdiger, som er på utgående kontrakt. Tyskeren sa at de ikke engang kunne kjempe for å beholde ham på grunn av sanksjonene.