Har sluppet den første «House of the Dragon»-traileren

Torsdag slapp HBO den første offisielle traileren til «House of the Dragon».

TV-serien finner sted 200 år før hendelsene i det populære universet «Game of Thrones», og er basert på George R.R. Martins roman «Fire & Blood».

Blant hovedrollene finner vi skuespillere som:

Paddy Considine i rollen som Viserys Targaryen

Matt Smith i rollen som Daemon Targaryen

Olivia Cooke i rollen som Alicent Hightower

Emma D’Arcy i rollen som prinsesse Rhaenyra Targaryen

Steve Toussaint i rollen som Lord Corlys Velaryon

Eve Best i rollen som prinsesse Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno i rollen som Mysaria

Fabien Frankel i rollen som Ser Criston Cole

Rhys Ifans i rollen som Otto Hightower

I februar uttalte HBO til Variety at de ikke ser bort ifra at det kan bli flere sesonger, men at de helst vil se an hvordan den første blir mottatt.

«House of the Dragon» består av 10 episoder og har premiere 22. august på HBO Max.