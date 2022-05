Norge med nye sanksjoner mot Hviterussland

Norge har torsdag innført ytterligere sanksjoner mot Hviterussland.

Sanksjonene omfatter forbud mot hviterussisk veitransport, melder Utenriksdepartementet.

De nye sanksjonene omfatter tiltakene som EU vedtok 8. april.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko støtter Russlands krig mot Ukraina. I et intervju med AP sier han samtidig at han ikke ventet at den skulle «dra ut på denne måten».

Lukasjenko understreker at det vil være uakseptabelt om Russland tar i bruk atomvåpen.

– Ikke bare er bruk av atomvåpen uakseptabelt fordi det er rett ved siden av oss – for vi er ikke på andre siden av havet, slik som USA. Det er også uakseptabelt fordi det kan sende kloden ut av bane til gudene vet hvor, sier Lukasjenko til nyhetsbyrået.