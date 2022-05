Stoltenberg med Nato-løfte til Sverige

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier i et intervju med SVT Nyheter at Sverige kan regne med økt tilstedeværelse av Nato-styrker dersom landet søker om medlemskap.

– Jeg er overbevist om at vi kommer til å finne løsninger for de sikkerhetsbehov Sverige vil ha i en overgangsperiode, sier Stoltenberg.

Russland har gjort det tydelig at svensk Nato-medlemskap ikke er ønskelig, men etter president Vladimir Putins angrep på Ukraina, er det mange i Sverige som vurderer Nato-meldemskap som fornuftig.

Onsdag ga USA sin støtte til en eventuell svensk søknad. Nå lover Jens Stoltenberg at Nato vil kunne bistå med militært nærvær rundt Østersjøen dersom svenskene ønsker det.

– Vi må huske at idet Sverige eventuelt søker, og Nato sier at de ønsker at Sverige skal bli medlem, så ligger det en veldig sterk forpliktelse fra Nato for å garantere for Sveriges sikkerhet. Vi har forskjellige måter å markere det på, blant annet gjennom økt nærvær av Nato og Nato-styrker i området rundt Sverige og Østersjøen, sier Stoltenberg.

Stoltenberg varsler også en rask behandling av en eventuell søknad.