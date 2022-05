Under kraftig bombardement: – Soldater dør i smerte inne i stålverket

Russland har sagt at de vil gå med på en daglig våpenhvile på flere timer fra torsdag til lørdag for å la gjenværende sivile komme seg ut av stålverket Azovstal.

200 sivile

Det er uklart hvor mange sivile som fortsatt befinner seg i stålverket sammen med de ukrainske styrkene, men ifølge et anslag dreier det seg om 200 personer.

Men visekommandanten i den omstridte Azov-bataljonen, Svjatoslav Palamar, anklager torsdag ettermiddag Russland for å ha brutt den varslede våpenhvilen.

En video publisert av prorussiske separatister onsdag viser enorme angrep på stålverket. Se den øverst i saken.

– Russland har brutt løftet om en våpenhvile og tillot ikke evakuering av sivile som fortsatt gjemmer seg i kjelleren på fabrikken, sier Palamar i en video lagt ut på Telegram torsdag.

– Dør i smerte

Mandag fortalte Palamar til TV 2 at det også var om lag 600 skadde soldater i stålverket som trengte medisinsk hjelp.

Ifølge Palamar dør sårede ukrainske soldater på stålverket i smerte som følge av manglende medisinsk hjelp.

Han ber president Volodymyr Zelenskyj om hjelp til å sikre at både de sårede soldatene og gjenværende sivile blir evakuert. Han ber også om en måte å fjerne de døde soldatene på.

Henvendt til verdenssamfunnet anklager han russiske styrker for ikke å følge etiske normer, og for å ødelegge folk rett foran verdens øyne.

Kamper inne i stålverket

Russland fastholder at russiske soldater ikke har gått inn i de underjordiske tunnelene på stålverket, mens den ukrainske offiseren sier at det torsdag pågikk blodige kamper for tredje dagen på rad inne på verket.

– Byens forsvarere har kjempet alene i 71 dager mot fiendens overveldende styrker, og de viser en slik utholdenhet og et heltemot for at landet skal vite hva det betyr å være lojal mot moderlandet, sier Palamar.

Også ved frontlinjene i Donbas-regionen øst i Ukraina pågår det harde kamper. Blant annet er ukrainske soldater under tung russisk ild i Donetsk-regionen, ifølge meldinger.

Overgi seg eller kjempe

De ukrainske styrkene som har forskanset seg i stålverket, har nå tilbrakt ukevis i fabrikkens underjordiske tunneler og bunkere. Russland har tidligere krevd at de overgir seg før sivile kan evakueres, men det har de så langt nektet å gjøre.

Nå står de trolig overfor valget mellom å kjempe til døden eller overgi seg i håp om å bli spart i tråd med internasjonal humanitær lov. Eksperter tviler imidlertid på at det finnes noen enkel utvei for soldatene.

– De har rett til å krige til døden, men hvis de overgir seg til Russland, kan de bli pågrepet. Det er simpelthen deres valg, sier Marco Sassoli, professor i internasjonal lov ved Universitetet i Genève.

– Russland kan la de sårede ukrainske soldatene returnere til ukrainske områder, men de er ikke påkrevd å gjøre dette, sier jussprofessor Laurie Blank ved Emory Law School i Atlanta.

Siste skanse

Stålverket ved havna er et viktig mål for russiske styrker, ettersom det er den siste bastionen av ukrainsk motstand langs den sørøstlige ukrainske kysten etter den ødeleggende beleiringen av Mariupol.

Konene til minst to ukrainske soldater inne i stålverket har vært i Roma med bønn til det internasjonale samfunnet om evakuering av soldatene ved Azovstal. De mener soldatene fortjener samme rettigheter som sivile.

Kateryna Prokopenko, kona til Denys Prokopenko, som er kommandør for Azov-bataljonen ved stålverket, sier hun ikke hadde hørt fra ham på 36 timer før han ga lyd fra seg onsdag.

Han fortalte henne at russiske soldater hadde tatt seg inn i Azovstal, og at «våre soldater kjemper, det er galskap og vanskelig å beskrive».

– Vi vil ikke at de skal dø, de vil ikke overgi seg. De venter på at de modigste landene skal evakuere dem. Vi vil ikke la denne tragedien finne sted etter så lang tid med motstand, sier hun.

Nekter å overgi seg

Ukrainske myndigheter har også krevd at Russland lar soldatene ved Azovstal komme seg ut i trygghet – med våpnene sine.

Dette ville ifølge eksperter vært tilnærmet uten sidestykke, ikke minst fordi soldatene da kan delta i kampene igjen og potensielt drepe russiske soldater.

– Det er usannsynlig at Russland vil la ukrainske soldater forlate stålverket med våpnene sine, og det er ingenting i internasjonal lovgivning som tilsier at de må gjøre dette, sier Blank.

Isteden har det russiske militæret bedt soldatene ved Azovstal om å legge fra seg våpnene sine og heise det hvite flagget. De sier de som overgir seg ikke vil bli drept.

Dette har blitt blankt avvist av soldatene. Palamar uttaler at hans soldater er «utslitte», men at de vil «holde linjen».