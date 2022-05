Mann varetektsfengslet i to uker etter voldshendelse i Egersund

Mannen i 20-årene som er siktet for vold mot en mann i 60-årene i Egersund, er varetektsfengslet i to uker med besøk- og brevkontroll.

Mannen godtok varetektsfengsling under torsdagens fengslingsmøte i Sør-Rogaland tingrett.

Han er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Egersund mandag kveld og har erkjent de faktiske handlingene, opplyste Rogaland politidistrikt onsdag.

Det er en nær relasjon mellom fornærmede og siktede. Fornærmedes tilstand omtales som alvorlig, men stabil.

Siktede er underlagt en prejudisiell observasjon for å kartlegge om han var tilregnelig da voldshendelsen skjedde. I kjennelsen står det at etterforskningen så langt tyder på at han var tilregnelig.

Politiet fikk melding om hendelsen på en privatadresse i Egersund rundt klokken 22.20 mandag kveld. Da politiet kom til stedet, traff de to menn. Mannen i 60-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus for behandling, mens mannen i 20-årene ble pågrepet og siktet.

