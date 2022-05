Olsen-tvillingenes lillesøster deler detaljer fra oppveksten

Lillesøsteren til Mary-Kate og Ashley Olsen (35), Elizabeth Olsen (33), forteller hvordan det var å vokse opp som lillesøsteren til de ikoniske tvillingene.

Mary-Kate og Ashley Olsen er kanskje best kjent fra TV-serien «Under samme tak» fra 90-tallet, men har også spilt i kjente filmer som «Mitt første kyss», «En dag i New York» og «Tvillingtrøbbel».

BERØMTE: Mary-Kate og Ashley Olsen er kanskje best kjent fra TV-serien «Under samme tak» Foto: Russell Boyce

Ble skjemt bort

Til magasinet Harper's Bazaar, forteller lillesøsteren at hun fikk mye oppmerksomhet fra tvillingene da hun var yngre, og at de ofte konkurrerte om oppmerksomheten hennes.

– Jeg har alltid følt at det var en fordel å ha eldre tvillingsøstre. Jeg følte meg veldig sikker på hvordan jeg skulle navigere mange ting på grunn av dem. Jeg følte meg også veldig beskyttet, forteller hun.

Selv om det bare er to og et halvt år som skiller hun og storesøstrene, forteller Olsen at båndet tvillingene har er helt spesielt.

– Jeg kommer aldri til å oppleve den forbindelsen, men jeg føler meg heldig som er vitne til det. Jeg synes faktisk det er en fantastisk følelse å være et yngre søsken til tvillinger, sier hun.

– Hvis jeg ble skjemt bort av den ene, så prøvde den andre å matche det. Det elsker jeg, sier hun videre.

LILLESØSTER: Elizabeth Olsen er lillesøsteren til de berømte tvillingene Mary-Kate og Ashley Olsens. Foto: O'Connor

Fulgte søstrenes fotspor

Videre forteller Olsen at hun alltid har visst at hun ønsket å gå i storesøstrenes fotspor, men følte at hun måtte gjøre seg fortjent til å bli skuespiller.

– Jeg har alltid følt en tilstedeværelse som fikk meg til å jobbe hardere, være forberedt og disiplinert, sånn at jeg kunne føle at jeg fortjente det, forteller hun.

I et intervju med Glamour har Elizabeth Olsen tidligere snakket om at hun ikke ønsket å utnytte søstrenes berømmelse, og vurderte å kun bruke for- og mellomnavnet sitt da hun var barneskuespiller.

I et tidligere intervju med Harpers Bazaar har hun også sagt at hun har fått flere verdifulle råd om karriere fra søstrene sine.

– Det er flere måter du kan være privat på. Søstrene mine er veldig private, og det respekterer jeg. De viste meg du kan være privat, samtidig som du er tilgjengelig for journalister. Det har vært nyttig å lære av dem, sa hun da.

Forsvant fra rampelyset

Elizabeth Olsen har blant annet spilt Scarlet Witch i Marvel-universet, og i filmer som «Silent House» og «Godzilla».

Etter å ha gjort filmer som «En dag i New York» og «Tvillingtrøbbel», forsvant plutselig Mary-Kate og Ashley Olsen fra rampelyset, og gikk heller inn i klesindustrien. Her gjorde de stor suksess med klesmerket «The Row».

I et intervju med D Magazine, har tvillingene fortalt at de ønsket å være kjent for noe annet enn rollene de hadde spilt, og at de ikke engang ville at folk skulle vite at det var de som sto bak klesmerket.